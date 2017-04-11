Gelişen Teknoloji Parkinson Hastalığına Çözüm Bulmuş Olabilir

Bilim insanları, beyne yerleştirilecek özel virüslerle beyin hücrelerini programlayabileceklerini ve böylelikle vücudun ihtiyacı olan dopaminin üretilmesini sağlayabileceklerini keşfettiler. Bu gelişme, Parkinson hastalığına çözüm getirmiş olabilir.

Gelişen teknolojiyle birlikte bilim insanları, bir kaç sene önce hayal bile edemeyeceğimiz gelişmelere imza atıyorlar. Son dönemde paylaştığımız, hücrelerin programlanarak kanı yenileme teknolojisi, kadınların ruhundan anlayan çip ve ıspanak bitkisinden kalp dokusu oluşturulabilmesi gibi buluşlara bir yenisi daha eklendi.

İsveç, Stokholm’da bulunan Karolinska Enstitüsü'ndeki Ernest Arenas ve ekibi, dopamin nöronları ölmüş farelerin beynine programlanmış bir virüs enjekte ettiler. Bu virüs, beyin destek hücreleri olan astrositleri dopamin nöronlarına yeniden programlamak için dört gen taşımak üzere tasarlanmıştı. Beş hafta sonra, farelerin daha iyi yürüdüğünü gözlemlediklerini aktaran Arenas, “Bu, yaşayan beyindeki hücrelerin yeniden programlanmasının, bu tür gelişmelere neden olabileceğini gösteren ilk çalışmadır.” şeklinde konuştu.

Aynı dört geni taşıyan virüsü, dış ortamda insan astrositleriyle de buluşturan ekip, yöntemin insan hücrelerini de dopamine çevirebileceklerini gözlemlediler. Şimdilik çalışmanın çok başlarında olduklarının altını çizen Arenas, “Böyle bir prosedür insanda uygulanmadan önce dikkatli güvenlik kontrolleri ve tekniğin geliştirilmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili eleştirel sorular ise, tekniğin yaşlı insan beyin hücrelerinde aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği ve programlanan dopamin hücrelerinin normalde olması gerektiği gibi çalışıp çalışmayacağı konularına odaklanıyor.