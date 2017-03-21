Geliştirilen Yeni Gözlüklerle Renk Algımız Artacak

University of Wisconsin-Madison'da geliştirilen yeni bir gözlük teknolojisi, yan yana duran benzer renkler arasında, çıplak gözle ayırt edilemeyen renk farklılıklarını görmemizi sağlayacak.

Çoğu zaman benzer renkler arasındaki ton farklılıklarını ayırt etmek imkansız. Fakat University of Wisconsin-Madison'da geliştirilen bir gözlük, insanların nesnelerden yansıyan farklı dalga boylarını daha iyi algılamasına olanak sağlıyor.

İnsan gözleri, kısa (mavi), orta (yeşil) ve uzun (kırmızı) dalga boylarını ayırt edebilen üç koni hücre içeriyor. Çevremizde gördüğümüz her renk de onlardan yansıyan dalga boylarının, bu üç koni hücre tarafından algılanmasına dayanıyor. Peki gözlerimizde bulunan bu koni hücreler kandırılabilir mi?

Teoride üç farklı kanaldan algılanan renklerin, dört farklı kanala aktarılması mümkün. Hatta bazı hayvan gözleri, bizim aksimize dört kanaldan algılama yapabiliyorlar. Örneğin; Japon Balığı gözlerinde bulunan hücreler ile mavi, yeşil, kırmızı ve ultraviole ışınları algılayabiliyor.

Gözlüğü geliştiren Mikhail Kats ve arkadaşları bu gözlüğü yaparken, her göz için bir tane olmak şartıyla mavi ışık tayfının belirli bölümlerini ayıran iki renk filtresi tasarladılar. Ekip, gözlerimizin mavi ışını algılarken farklı spektral bilgiler kullandığını ve bunun doğru kullanılması sonucunda insan gözlerinin küçük renk farklılıklarını algılayabilir hale geleceklerini düşünmüşlerdi. Nitekim ortaya çıkan ürün, ekibin doğru bir noktaya parmak bastığını da ortaya çıkardı.

Yaptıkları gözlüğü bir akıllı telefon üzerinde test eden araştırmacılar, çıplak gözle telefon ekranlarındaki renklere bakan insanların buradaki renkleri gözlükle daha iyi ayırt edebildiklerini tespit ettiler. Kats; "insanlar çıplak gözle baktıklarında tek renk görüyorlardı. Fakat aynı nesneye bir de gözlükle bakıp, karşılarında iki farklı rengin olduğu görünce çok şaşırdılar." dedi.

Daha önce benzer bir çalışma yapan Neitz, gözler için farklı filtreler kullanılmasının, görmeyi zorlaştırdığını söylemişti. Fakat gözlüklerinde her göz için farklı filtreler kullanan Kats ve ekibi, görmeyi zorlaştırmadan ziyade görme yetsinin arttırılabileceğini keşfetmiş oldular.

Şu an için mavi renk üzerinde bir renk algısı artışı sağlayabilen gözlüklerin, ilerleyen günlerde geliştirileceği ve farklı ışık kanallarında da kullanılabilir hale getirileceği açıklandı. Deneylerin tamamlanmasından sonra gözlüklerin insanların kullanımına sunulması da düşünülüyor.

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