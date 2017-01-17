‘Geliyoo’ İsimli Milli Arama Motoru Test Yayınına Başladı

İki Türk mühendisin, 10 yıllık çalışmasının ürünü olan yerli ve milli arama motoru 'Geliyoo’ test yayınına başladı.

Hatırlarsanız Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 26 Aralıkta verdiği bir demeçte, yerli arama motoru üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtmiş ve bilhassa ve mutlaka bir yerli arama motoru geliştirmenin gerekliliğini işaret etmişti. Bunun üzerinden iki hafta geçmeden şimdi de yerli bir arama motoru üzerinde çalışan mühendisler Hakan Atabaş ve Fatih Arslan aslında bir süredir var olan 'Geliyoo'yu daha da geliştirdi. İki girişimci Geliyoo isimli arama motoruna 10 milyon Türk lirası harcadıklarını ifade ettiler.

En iyi yerli arama motoru?

2 girişimci Hakan Atabaş ve Fatih Arslan, Türkiye'de en müsait alt yapının Geliyoo.com'da olduğunu söylediler. Geliyoo arama motorunun Türkiye'de bugüne kadar hiç bir arama motoru firması tarafından uygulanmamış çalışmalarla donatıldığını ifade eden iki ortak, "Birçok ülke Google'ın dünya genelindeki üstünlüğünü ortadan kaldıran çalışmalar ortaya koydu. Bunun ilk örneği; şu anda Türkiye'de de hizmete giren Rus arama motoru Yandex. Sonrasında bunu Çin takip ederek Baidu adındaki arama motorunu hizmete açtı. Ülkemizde de bu ve buna benzer girişimler yapıldı; ancak kesinlikle kayda değer bir çalışma ortaya koyulamadı" dediler. Bu konuda oldukça geç kalındığının altını çizen Atabaş, Geliyoo'nun gereken desteği ve güveni kazanacağına inandığını anlattı.

Geliyoo ismini nasıl buldular?

Arama motorunun zorlu bir isim gibi gözükse de Türkçe'de en çok kullanılan yüklemlerden biri odluğunu söyleyen iki girişimci, 'gelmek' fiilinin 'geliyor' çekiminin yaygın kullanımda olduğunu, telaffuzunun da yaygın olarak 'geliyoo' şeklinde kullanıldığını ve bu bakımdan bu ismi kullandıklarını verildiğini belirtiler.