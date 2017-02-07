Geliyoo 'Yerli Arama Motoru' Konusunda Kararlı

Google altyapısı ile açılan, haberler bölümü ücretsiz Wordpress ile oluşturulan, logosunun Shutterstock'dan alındığı söylenen, E-ticaret sayfası ise ücretli bir Wordpress teması olan; ama 2010 yılından beri geliştirildiği geliştirildiği ve milyonlarca dolar yatırım yapıldığı söylenen 'yerli arama motoru' Geliyoo'dan yeni bir açıklama geldi. "Geliyoo olarak biz varız! Türkiye'nin arama motoru için işbirliğine hazırız" diyen diyen ekip, ücretsiz Wordpress altyapısıyla hazırlanmış Haberler sayfasında ve gelir için kulanılan Google reklamları arasından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a seslendi.

Halka yerli arama motoru diye sunulan sistemin tamamının 1 saatten daha az sürede hazırlanması (bkz. Gidiyoo), bildiğiniz üzere sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Geliyoo ekibi yaptığı yeni açıklamasında, "Geliyoo haberlerinin yanlış değerlendirilmesi ve yorumlanmasından kaynaklı haksız ithamlara ve eleştirilere maruz kaldık" dedi. Bu ithamların kendilerini küstürmeyeceğini açıklayan ekip, kendileri hakkında eleştiride bulunanlara "yanlı medya ve editörler" şeklinde yaklaştı.

Sayın Bakanımızdan Küçük Bir Ricamız Var

Bakan Arslan'a seslenen Geliyoo, yeni açıklamasında, "Sayın Bakanımızdan da küçük bir ricamız internetten edinilen rastgele bilgiler ve kulaktan duyma teyitsiz değerlendirmelerden yola çıkarak girişimciler hakkında önemli kararlar vermemesidir. Özellikle Türkiye’mizde her türlü projenin yürütülmemesi, durdurulması, başarılı olmaması için çabalayan şer odaklarının, devletin önemli mercilerini iki üç internet yazısı, haberi veya tweet kalabalığı ile bu kadar kolay yanıltılabilmesi mümkün olmamalıdır" diyor.

Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Google altyapısı ile açılan, haberler bölümü ücretsiz Wordpress ile oluşturulan, logosunun Shutterstock'dan alındığı söylenen, E-ticaret sayfası ise ücretli bir Wordpress teması olan ve bana "yerli arama motoru" olarak sunulan şeyi eleştirdiğim için şer odağı mı olmuş oluyorum? Bana sunabildiğin sadece buysa ve özellikle siyasilerin isimlerini kullanarak açıklamalar yapıyorsanız (ki mektup bölümü hepimizin malumu), ben bir editör olarak samimiyetinizden şüphe ederim. Özellikle bize "Beta" diye sunduğunuz sistemde, sizin BigData dediğiniz profesyonel sisteme dair hiçbir ize rastlamadığım için inanmam. 21. yüzyılda bize somut bir şeyler vermelisiniz, üstelik beğenirsek halk olarak bağış bile yapabiliriz.

Geliyoo'nun Hazır Script ile Yayında Olmasının Nedeni

Geliyoo hazır script ile yayında olmamasının nedenini de detaylıca açıkladı:

"Geliyoo gündeme geldiğinde öncelikle altyapısının araştırılacağını veya bir sağ tıkla kimin neyi görebileceğini bilmiyor ya da bunu umursamıyor değiliz. Sadece devletten herhangi bir destek, hibe hatta kredi dahi almadığımız, tamamen şahsi yatırımlarımızla “Geliyoo” olarak geliştirdiğimiz, kendi verilerini GeliyooBot‘lar ile toplayan ve analiz eden, BigData uyumlu arama motorunu açabilecek altyapı gereksinimlerimizin yetersizliğinden dolayı yayına açamıyor ve hizmete sunamıyoruz. Dolayısıyla geliyoo.com alan adının sürekli aktif kalması için zaman zaman hazır scriptleri test olarak çalıştırıyoruz. Buna karşın özellikle gündemdeki haberlerden sonra geliyoo.com’a girildiğinde boş bir sayfa açılsaydı veya arama sonuçlarında hiç bir veri bulunmasaydı, bu kez daha sert eleştirilecekti. Geliyoo’nun altyapısı hakkında bilgi sahibi olmayanların mesnetsizce hakaretlerine kulak asmadığımız bilinmelidir fakat yapıcı eleştirileride her zaman önemle değerlendiriyoruz."

Beta Yayını Hazırlanıyor

Geliyoo, ayrıca geliştirdikleri sistemin Beta yayınını açmak için de çalışmalara başladıklarını ve imkanlarını zorladıklarını açıkladı. Microsoft Azure sunucularını kullanarak yakın zamanda açacakları profesyonel sistemin, beta yayınında gereken incelemelerin bilir kişiler tarafından yapılmasına izin verileceğini söyleyen ekip, çalışmalarda hangi aşamaları tamamladıklarını da açık şekilde göstereceklerini ifade etti.

Geleceğin ne göstereceğini hep birlikte takip edeceğiz. Umuyoruz başarılı bir çalışma gerçekleşir, fakat bizleri "yanlı" olarak değerlendirmek, hiçbir şey sunmadan "bunu yapıyoruz" demek her zaman bir eleştiri sebebi olmuştur.

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