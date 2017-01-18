Geliyoo.com, 'Çakma Arama Motoru' Eleştirilerine Kendi Sitesinden Yanıt Verdi

Dün tünm haber ajanslarına geçilen bir bültenle Geliyoo.com isimli Milli ve yerli altyapısı olan rama motoru manşetlere çıkmıştı.

Ancak kısa bir süre içinde bu haberde arama motorundan "yerli arama motoru ve Google'a rakip" olarak söz edilse de Geliyoo arama motorunun Google API'si üzerinde yapılandırılmış olması sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Bu iddialar doğal olarak Geliyoo.com girişimcilerine bir cevap hakkı doğurdu. Site yöneticileri bu cevabı kendi altyapıları üzerinden kamuoyu ile paylaştılar.

Yapılan açıklama, izlenmekte olan Geliyoo.com web sitesinin bir test yayını olduğu ve iddiaların "sitenin gerçek altyapısı ile ilgisi olmadığı" savunuluyor. Yapılan açıklamada, Geliyoo’nun gerçek yazılım altyapısının, BigData üzerine kurulmuş olduğunu ve harcanan paranın "Resmi Fatura ve Gider Makbuzları"nın şirket tarafından muhafaza edildiği de belirtilmiş.

Bizim bakış açımıza göre "Milli" kavramının içinin boşaltıldığı bu günlerde, bu terimin belli bir rant uğruna sarf edildiğini görmek aslında oldukça üzücü. Hele beta diye açılan bir sitenin, iddia edilen altyapıyla yakından uzaktan benzerliğinin olmaması da son derece kuşku uyandırıcı. Çünkü web sitelerin beta sürümleri, "hakiki sitenin" denenmesi ve yanlışlarının kamu oyunca değerlendirilerek, düzeltimesi için kullanılan bir sistemdir.

Açıklamanın özü;

"Öncelikle haberimizin yapılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Değerli kullanıcılarımıza ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere bu yazı yayınlanmıştır. Haber yayın organlarında bahsi geçen çalışma hazır bir script’den faydalanılarak alan adı test olarak açılmıştır. “Google Özel Arama” servisi kullanılarak yayına açılan bu sitenin ve yazılımın hiç bir şekilde “Geliyoo” nun gerçek altyapısı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Önceki haberde sunucu ve servisler için yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadığımızdan dolayı bu çalışma yayına açılmıştır. İlgili makam ve kuruluşlara varlığımızı hatırlatmak adına Geliyoo’nun reklam yayına sunulmuştur. Ziyaretçilerin kapalı bir site ile karşılaşmaları için sonuçlar bu şekilde servis edilmiştir.

Geliyoo’nun gerçek yazılım altyapısı, BigData üzerine kurulmuş ve içerisinde temel BigData özelliklerinin tamamı yer almaktadır. Türkiye’de arama motoru teknolojisine harcamış olduğumuz zaman, para ve emek vurgulanarak haberin kaynağında ve temelinde bilgilendirme yatmaktadır. Harcanan miktar için bahsedilen rakam 10 Milyon Türk Lirasıdır. Ayrıca bu para 7 yılda harcanmış olup her biri Resmi Fatura ve Gider Makbuzları ile tarfımızca arşiv altına alınmıştır. Vurgu yapılarak bahsedilen 10 Milyon Türk Lirası harcanmış olan çalışma şu anda online da görülen çalışma değildir.

Her haber kanalı ve yayın organının yapacağı haberi kontrol edemediğimiz için yapılan haberlerde kullanılan telafuzlar, bilgiler ve anlatımlar farklı anlaşılmış olabilir. Bu nedenle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve doğru açıklamayı yapmak adına bu bildiri hazırlamış bulunuyoruz.

İlgili makam ve kuruluşlar “gerçek Geliyoo altyapısı” hakkında bilgi almak istediklerinde bizler ile iletişime geçerek alabiliyorlar. Şu ana kadar gelen telefon, mesaj ve maillere ilgili altyapının açıklaması yapılmış ve örnek altyapı için hazırlanan çalışma sunulmuştur.

Profesyonel arama motoru çalışmasını yayına açamadığımız için üzgünüz, ancak yeterli kaynak ve destek bulunduğunda yayına açacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Bu güce, beceriye ve tecrübeye sahip ve altyapısı ile de gerekli çalışmaları yaptığımız bilinsin istedik.

Tüm Kamuoyunun Bilgisine Saygı İle Duyurulur…."

‘Geliyoo’ İsimli Milli Arama Motoru Kafaları Karıştırdı (Güncellendi)