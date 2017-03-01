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Gelmiş Geçmiş En Büyük Açık Dizin Projesi DMOZ Kapanıyor!

DMOZ Kapanıyor

Web sitelerini düzenlemek için harika bir proje olan ve editörleri kullanan Açık Dizin Projesi DMOZ kapanıyor. Makinelerden ziyade insanların ortak çalışmasıyla oluşturulan muhteşem dizin, bir dönemin sonunun daha geldiğini işaret ediyor.

DMOZ'un kapanacağını, sitenin anasayfasında yer alan duyuru aracılığıyla öğrendik. Üst tarafta yer alan notta, "14 Mart 2017 itibarıyla DMOZ açık dizin projesi kapanıyor" ibaresi yer aldı. Son zamanlarda editör kadrosunun suistimalleriyle gündeme gelen ve arama motorlarının artık pek önemsemediği aşikar olan DMOZ, 14 Mart tarihinden itibaren aramızda olmayacak:

DMOZ Kapanacak Duyurusu

DMOZ, insanlar tarafından sınıflandırılmış Web içeriğini barındıran en geniş kapsamlı veritabanıydı. İnternet kullanıcılarından oluşan editör kadrosu, Web'deki kaynakların keşfini sağlayan kolektif bir çalışma ortaya koyuyordu. Bu projenin kapanmasıyla artık bir yanımız eksik kalacak.  

DMOZ Nedir?

DMOZ olarak da bilinen Open Directory Project (ODP) ya da Türkçesiyle Açık Dizin Projesi, internetteki web sitelerinin konularına göre sınıflandırılarak ve gönüllü editörlerce incelenerek yayımlandığı bir web dizinidir. Birçok arama motoru DMOZ'daki siteleri direkt olarak izler ve özgür bir lisansla yayınlanan DMOZ verilerini kullanır. Oldukça güvenilir bir altyapısı vardır. Yasadışı, problemli ve kalitesiz sitelerin listelenmesine izin verilmez. İlk kurulduğunda directory.mozilla.org alan adını kullandığı için adı Directory Mozilla sözcüklerinin kısaltılmasından oluşsa da, bugünkü Mozilla Vakfı ve Mozilla projeleriyle bir ilişkisi yoktur.

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Yazar: - 01.03.2017

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