Gençleri İntihara Sürüklediği Söylenen Oyun Ortalığı Karıştırdı

Filmlerin ve bilgisayar oyunlarının insanların ruh hallerine etki ettiği bir çok kez tartışma konusu olarak masaya yatırılmıştır. Bir video oyununun kahramanı ya da bir filmde anlatılan hikaye, karakterler, sahneler gibi unsurlar insanlar üzerinde mental etkiler yaratabilir. Hele ki yaş gurubu küçüldükçe bu etki de aynı oranda artar. Bir bilgisayar oyununun bıraktığı etkiye örnek bir vaka bu yazıda karşımıza çıktı. Kırgızistan’da gittikçe popüler hale gelen Mavi Balina isimli oyunun, ülkedeki gençleri intihara sürüklediği iddia edildi.

Kan, uyuşturucu ve şiddet unsurları içeren, şiddete teşvik eden oyunlar her zaman çocuklar ve gençler üzerinde ciddi etkiler bırakması nedeniyle eleştiri toplamıştır. Bir bilgisayar oyununun etkileme gücünü somutlaştıracak bir örnek vermek gerekirse, geçmişte ülkemizde Pokemon adlı çizgi filmin etkisinde kalan bir çocuğun bilinçsiz şekilde intiharına tanıklık etmiştik. Daha sonra çizgi filmin yayını da ülkemizde durduruldu ve filmlerin veya oyunların etkisi tartışılmaya başlandı.

Kırgızistan'da da geçtiğimiz günlerde benzer bir durum söz konusu oldu. İnternet üzerinden oynanan “Mavi Balina” isimli oyun, çocuklara ölümle ilgili telkinler verdiği gerekçesiyle ülke meclisinde gündem haline geldi. Bakanlığın bu oyunu oynayan iki çocuğun intihar ettiğini açıklaması ile birlikte durum iyice kızıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şüpheli iki intihar vakası ile karşılaşıldığını ve iki çocuğun da Mavi Balina isimli oyunu oynadığı ifade edildi. Aileler ise bu oyunun bıraktığı etki konusunda uyarıldı.

Online olarak oyunda kullanıcılara çeşitli görevler veriliyor. Görevler başarıyla tamamlanmadığı takdirde kullanıcılar “Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın” ifadesiyle karşılaşıyor. Bu ve bunun gibi telkinlerin, çocuklar ve gençler üzerinde gerçekçi bir etki bıraktığı bu iki intihar vakası ile ülke meclisine girecek kadar ciddi bir tartışma konusu oldu.

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