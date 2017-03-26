Gençlik Aşısı İnsanlara Uygulanacak!

Uzun zamandır üzerinde çalışılan “Gençlik Aşısı” fareler üzerinde etki gösterdi ve farelerin tüyleri yeniden çıkmaya başladı.

Tabii ki sıra insanlarda!

Hollanda Rotterdam’da bulunan Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezinde yürütülen çalışmalarda farelerin yaşlanma süreçlerini geriye çevirmeyi başardılar. Farelere enjekte edilen ilaç sayesinde güç artışı ve organlarda fonksiyon düzelmesi sağlandı.

Çalışmayı yapan ekip bu sefer gözünü insanlara dikti. Aslında çalışmanın asıl amacı biz yaşlandıkça oluşan DNA hasarlarının tamir edilemeyen halini önlemek, çünkü eğer bu DNA’lar tamir edilemezse ya kanser oluyor ya da yaşlanıyor.

Önceden yaşlanmış hücrelerin etkisiz olduğu düşünülse de son 10 yılda bu hücrelerin yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan birçok hastalıkta başrol oynadığı gözlendi.

Geçen yıl yapılan başka bir deneyde ise farelerin yaşlı hücrelerinin kendi kendilerine yok edilmesi sağlanmıştı, bunun sonucunda ise farelerin ömrü beşte bir uzamıştı.

Çalışmayı Geliştiren Doktor; Benim Deli Olduğumu Düşündüler!

Bu aşıda kullanılan peptid molekülü direk olarak kimyasal dengeleri bozarak yaşlı hücreleri öldürüyor. Asıl komik olan nokta ise ilacı geliştiren doktora insanların deli demesi. Dr. Peter de Kaizer BBC’ye yaptığı açıklamada ilk üç denemesinde insanların haklı çıktığını fakat dördüncü denemede başarılı olduğunu söyledi.

Çalışmanın Ayrıntıları Şöyle↓

10 ay süreyle hayvanlara haftada tam üç kez peptid molekülü enjekte edildi. 10 gün sonra farelerde tüy artışı sağlandı, üç hafta sonra ise hayvanlar daha güçlüydü ve sağlıklıydı. Testte kullanılan yaşlı fareler ilaç verilmeyenlere göre çark üzerinde iki kat fazla koşmayı başardı ve çalışmadan tam bir ay sonra farelerin böbrekleri normale döndü.

Dr. Peter de Kaizer, güvenlik testleri süresinde ilacı kötü huylu bir beyin tümörü olan “Glioblastoma multiforme” hastalarının üzerinde deneyecek. Bakalım çalışmanın ilerleyen zamanlarında neler olacak.

Peki, siz yaşlanmaktan korkuyor musunuz?

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