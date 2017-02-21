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General Mobile GM 6, MWC 2017'de Tanıtılacak

General Mobile GM 6

Dünyanın en büyük akıllı telefon fuarı MWC 2017'ye çok az bir zaman kaldı. Bu etkinlik sırasında, takip ettiğimiz tüm markaların bir akıllı telefon tanıtmasını bekliyoruz. Bu markalardan biri de hiç şüphesiz General Mobile. Bugün gönderilen basın bülteninde şirket, MWC 2017'de resmen yerini aldığını ve yeni Android One akıllı telefonu General Mobile GM 6'yı tanıtacağını duyurdu.

Şirketin gönderdiği basın bildirisinde, General Mobile GM 6'ya dair herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. Fuarda hangi bölümde olacaklarını ve lansman davetini içeren mailde, tanıtım saati ve sunum konuşmalarının isimleri yer aldı.

General Mobile GM 6, 28 Şubat Salı günü saat 14:00'de MWC 2017 fuarında resmen görücüye çıkacak. Sunum sırasında Google'dan Android Partner Programları Direktörü Jon Gold, MediaTek Genel Müdürü Finbarr Moynihan, General Mobile CEO'su Sebahattin Yaman ve General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü konuşma yapacak. 

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Yazar: - 21.02.2017

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