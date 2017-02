General Mobile GM6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Android One programına dahil olmasıyla kullanıcıların dikkatini çeken General Mobile GM serisinin yeni üyesi Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tanıtıldı. Yenilenen tasarımla gelen General Mobile GM6 teknik özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların bu seneki favorileri arasında olacak gibi görünüyor.

Saf Android sürümü kullanmayı seven, yazılım güncellemelerini de zamanında almak isteyen kullanıcıların tercih ettiği akıllı telefon modellerinden General Mobile serisine yeni bir üye daha katıldı. General Mobile GM6 adıyla beklediğimiz üzere Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC17) tanıtılan telefonun hemen teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse; 5 inç 1280 x 720 çözünürlükte 294 ppi değeri veren IPS ekran, MediaTek’in dört çekirdekli MT6737T işlemcisi, 3 GB bellek, microSD kart desteğiyle 128 GB’a kadar artırılabilir 32 GB dahili depolama, 3000 mAh batarya, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel selfie kamerası; yazılım tarafında da Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkan General Mobile GM 6’nın iPhone’dan alışık olduğumuz uzay grisi, altın ve roze altın renk seçenekleri bulunuyor. Unutmadan telefonun tek ve çift SIM kartlı olmak üzere iki modeli satışta olacak.

Parmak izi sensörüne (0.2 milisaniye) sahip olan telefonun ülkemizde henüz yeni kullanılmaya başlayan VoLTE, VoWifi ve ViLTE desteği de bulunuyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

We’re excited for the newest #AndroidOne device in Turkey. Meet the @GeneralMobile GM6! #AndroidMWC #MWC17 https://t.co/DguS5lFj2e pic.twitter.com/hjD1sdcJaY