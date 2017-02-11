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Gentleman Ninja
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Gentleman Ninja

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Editör Puanı: 4/5
4
Gentleman Ninja
Gentleman Ninja
Gentleman Ninja
Gentleman Ninja
Gentleman Ninja

Gentleman Ninja'da katanalarımızı kullanarak felaketten kaçıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Gentleman Ninja reflekslerinizi konuşturabileceğiniz ve bolca eğlenebileceğiniz sonsuz koşu oyunu türünde bir ninja oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Gentleman Ninja'da büyük bir felaketten kaçan bir ninjanın yerine geçiyoruz. Oyunda karşımıza çöken bir zemin çıkıyor. Büyük bir deprem olmuşçasına altımızdaki zemin çökmeye başlıyor. Bu nedenle biz de sürekli koşarak kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat karşımıza düşmanlarımız çıkıyor ve bizi durdurmak için yolumuzu kapatmaya çalışıyorlar. Bize düşen görev katanalarımızı kullanarak yolumuzu temizlemek ve çöken zeminden kurtulmak.

Gentleman Ninja'da 2 farklı renkte karana kullanıyoruz. Kırmızı ve mavi katanaya sahip olduğumuz oyunda düşmanlarımız da katanalarımız gibi mavi ve kırmızı renkteler. Yapmamız gereken şey, karşımıza çıkan düşmanları onlarla aynı renkte olan katanalarla yok etmek. Ayrıca kapalı kapıları açmak için katanalarımızın ikisini de aynı anda kullanmamız gerekiyor. Oyunda başarı kazandıkça yeni ninjaların kilidini açabilmektesiniz.

Gentleman Ninja reflekslerimizi zorlayan bir oynanışa sahip. Oyunun grafikleri ise tatmin edici kalitede.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Scott Moakes
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