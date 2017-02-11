Gentleman Ninja heyecanlı bir oynanış sunan ve boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan bir ninja oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak inidirp oynayabileceğiniz bir oyun olan Gentleman Ninja, sonsuz koşu oyunu türünde hazırlanmış bir ninja oyunu. Oyunda sürekli koşarak yol almaya, bir yandan da düşmanlarıyla savaşmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımızın macerası büyük bir deprem sonucu zeminin çökmesiyle başlıyor. Kahramanımızın çöken zeminden kurtulmak için sürekli kaçması gerekiyor; fakat karşısına düşmanları çıkıyor. Biz de kahramanımıza yardımcı oluyoruz ve depreme yakalanmamasını sağlıyoruz.

Gentleman Ninja'da yol alırken katanalarımızla düşmanlarımızı temizlememiz gerekiyor. Bize 2 farklı renkte katana veriliyor. Düşmanlarımız da 2 farklı renkte karşımıza çıkıyor. Mavi ve kırmızı renkteki düşmanlarımıza aynı renkteki katanayla saldırmamız gerekli. Ayrıca kapıları açmak için iki katanayı da aynı anda kullanıyoruz.

Gentleman Ninja'da kilidini açabileceğiniz fakrlı kahraman seçeneklerine sahipsiniz. Oyunun grafikleri tatmin edici kalitede.