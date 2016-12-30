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Geometry Dash World
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Geometry Dash World

Geometry Dash World İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Geometry Dash World
Geometry Dash World
Geometry Dash World
Geometry Dash World
Geometry Dash World

Müziğin ritmine kapılıp bırakmak istemeyeceğiniz eğlenceli bir yapım.

Erkan Calp Son güncelleme 24 dakika önce

Geometry Dash World, neon stili görsellerinin yanında yüksek tempolu gaza getiren çılgın müzikleriyle kendisine bağımlı yapan iki boyutlu platform oyunu. Müziğin ritmine kapılıp ekrandan başınızı alamayacağınız yapımı kesinlikle oynamalısınız.

Mobil platformda seriye dönüşen nadir popüler platform oyunlarından olan Geometry Dash’in yenisinde zaten yüksek olan temponun zirveye taşındığını görüyoruz. Dex Arson, Waterflame ve F-777’nin hareketli muhteşem ötesi müzikleri, yeni seviyeler (tek seferde geçemeyeceğiniz 10 bölüm), hiç olmadık noktalarda bekleyen yeni canavarlar, oynanabilir yepyeni karakterler ve çeşitli ödüller kazandıran günlük görevler Geometry Dash World oyununda hem oynanış hem de içerik tarafında dikkat çekenler arasında.

Sadece müzikleri için bile indirilebilecek bir platform oyunu olduğunu düşündüğüm Geometry Dash World, online bölümler de içeriyor. Seriyi ilk kez oynayanlar için de pratik modunun yer alması iyi düşünülmüş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
RobTop Games
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