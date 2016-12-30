Geometry Dash World
Müziğin ritmine kapılıp bırakmak istemeyeceğiniz eğlenceli bir yapım.
Geometry Dash World, neon stili görsellerinin yanında yüksek tempolu gaza getiren çılgın müzikleriyle kendisine bağımlı yapan iki boyutlu platform oyunu. Müziğin ritmine kapılıp ekrandan başınızı alamayacağınız yapımı kesinlikle oynamalısınız.
Mobil platformda seriye dönüşen nadir popüler platform oyunlarından olan Geometry Dash’in yenisinde zaten yüksek olan temponun zirveye taşındığını görüyoruz. Dex Arson, Waterflame ve F-777’nin hareketli muhteşem ötesi müzikleri, yeni seviyeler (tek seferde geçemeyeceğiniz 10 bölüm), hiç olmadık noktalarda bekleyen yeni canavarlar, oynanabilir yepyeni karakterler ve çeşitli ödüller kazandıran günlük görevler Geometry Dash World oyununda hem oynanış hem de içerik tarafında dikkat çekenler arasında.
Sadece müzikleri için bile indirilebilecek bir platform oyunu olduğunu düşündüğüm Geometry Dash World, online bölümler de içeriyor. Seriyi ilk kez oynayanlar için de pratik modunun yer alması iyi düşünülmüş.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- RobTop Games
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