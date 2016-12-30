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Geometry Dash World
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Geometry Dash World

(iOS)
Geometry Dash World İndir Hemen İndir

64 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Geometry Dash World
Geometry Dash World
Geometry Dash World
Geometry Dash World
Geometry Dash World

Çılgın müzikler eşliğinde aksiyonun dibine vurun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Geometry Dash World, oynanışa göre değişen hareketli özgün müzikleriyle beğeni toplayan belki de tek platform oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren yapımda türlü engellerin bizi karşıladığı karanlık mağaralarda hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Mobilde milyonlarca indirmeye ulaşan seri platform oyunu Geometry Dash’in yenisinde sonunu tek oynayışta getiremeyeceğiniz 10 eşsiz bölüm, ters yerlerde çıkarak baştan başlattıran yeni yaratık ve sabit platformlar, oyuncular tarafından oluşturulmuş online seviyeler, ödüllü günlük görevler ve daha nice yenilik eklenmiş. Grafikler yine eski stil görselleri arayanları mutlu edecek kalitede. Müzik tarafında ise Dex Arson, Waterflame, F-777 gibi adını sanını çoğumuzun duymadığı ancak oyuna damgasını vuran parçalar öne çıkıyor. Müzik demişken oyun esnasında arka planda sürekli çalmıyorlar; ilerleme durumumuza göre ritim değişiyor.

Ritim tabanlı aksiyon platform oyunu Geometry Dash World, refleksleri sınayan müzik odaklı eşsiz bir yapım. Seriyi ilk kez oynayanlara dahi tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
RobTop Games AB
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