Get Off My Glass, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Camı kırmadan böcekleri öldürmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Get Off My Glass, basit oynanışıyla dikkat çekiyor. Ekranda dolaşan böcekleri öldürmeye ve camı kırmamaya çalışıyorsunuz. Mümkün olduğunda fazla böceği öldürmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Camı kırmamalı ve sinekleri de içeri sokmamalısınız. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda çok zevk alıyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunu dilediğiniz an oynayabiliyorsunuz. İnternetsiz bir şekilde de oynayabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. Tehlikeli böceklerden korunmalı ve olabildiğince böceği yok etmelisiniz. Zorlu görevlere ve global skor sistemine de sahip olan oyunda yüksek puanlara yaparak üst sıralara tırmanabilirsiniz. Get Off My Glass oyununu mutlaka denemelisiniz.

Get Off My Glass oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.