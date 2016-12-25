Get Wrecked: Epic Battle Arena eğer League of Legends veya DOTA türündeki oyunları seviyorsanız ve benzer bir eğlenceyi mobil cihazlarınız üzerinde yaşamak istiyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir MOBA oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Get Wrecked: Epic Battle Arena'da online savaş arenalarına çıkmaktayız. Bu savaşlarda arkadaşlarımıza karşı veya diğer oyunculara karşı mücadele ediyoruz. Gerçek zamanlı savaşlarda yetneeklerimizi konuşturmamız ve doğru taktikleri uygulayarak düşmanımızı mağlup etmemiz gerekiyor.

Get Wrecked: Epic Battle Arena'da oyunculara farklı kahraman seçenekleri sunuluyor. Bu kahramanlar kendilerine has savaş yeteneklerine sahipler. Bu sayede oyunda değişik savaş stillerini deneyebiliyoruz. Oyunda savaştıkça kahramanlarımızı geliştirebiliyor, farklı silahlar kullanabiliyoruz. Ayrıca kartlar toplayarak yeni yetenekler öğrenebiliyoruz.

Get Wrecked: Epic Battle Arena'da 2'ye 2 karşılaşmalar yapabilirsiniz. Oyun tatmin edici bir grafik kalitesine sahip.