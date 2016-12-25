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Get Wrecked: Epic Battle Arena
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Get Wrecked: Epic Battle Arena

(iOS)
Get Wrecked: Epic Battle Arena İndir Hemen İndir

225 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Get Wrecked: Epic Battle Arena
Get Wrecked: Epic Battle Arena
Get Wrecked: Epic Battle Arena
Get Wrecked: Epic Battle Arena
Get Wrecked: Epic Battle Arena

Get Wrecked: Epic Battle Arena'da hızlı online savaşlara katılabiliyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 4 saat önce

Get Wrecked: Epic Battle Arena oyunculara hızlı ve heyecanlı online savaşlar yapamabilme imkanı tanıyan bir MOBA oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Get Wrecked: Epic Battle Arena'da gerçek zamanlı online savaşlar bizi bekliyor. Oyunun yapısı League of Legends ve DOTA 2 gibi oyunlara benzemekte; aradaki fark ise Get Wrecked: Epic Battle Arena'da 2'ye 2 savaşlar yapabilmeniz.

Get Wrecked: Epic Battle Arena bize farklı kahramanlardan birini seçebilme imkanı veriyor. Bu kahramanlar kendilerine has savaş yeteneklerine sahipler. Ayrıca oyunda toplayacağımız kartlarla kahramanlarımıza yeni yetenekler kazandırabiliyoruz. Farklı silah seçenekleri de oyuna dahil edilmiş.

Get Wrecked: Epic Battle Arena içinde farklı oyun modları da yer alıyor. Oyunda klanlar yaratabilmeniz ve arkadaşlarınızla birlikte liderlik panolarına adınızı yazdırabilmeniz mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
5
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Get Wrecked
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