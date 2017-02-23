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GetMeBro!
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GetMeBro!

GetMeBro! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GetMeBro!
GetMeBro!
GetMeBro!
GetMeBro!
GetMeBro!
GetMeBro!
GetMeBro!
GetMeBro!

GetMeBro!'da kural olmayan yarışlarda rakiplerinizi pataklayarak yarışabiliyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 13 dakika önce

GetMeBro! bir aksiyon oyunu ve yarış oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış, yüksek adrenalin salgılamanıza sebep olan yarışlar sunan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan GetMeBro!'da koşarak yarışan kahramanları kontrol ediyoruz. Kahramanlarımızı yarıştırırken karşılarına çıkan ölümcül tuzaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda dev testereler gibi engeller bizi beklemekte. Yarışlarda herhangi bir kural da yok. Yani kirli oynayıp rakibinizi geride bırakacak pislikler yapabilirsiniz. Aynı şekilde rakibiniz size de tuzak kurabiliyor.

GetMeBro! temel olarak bir platform oyunu gibi oynanıyor. Oyunda kahramanınız yol alırken çukurlara düşmemeye, engellere takılmamaya çalışıyorsunuz. 2 boyutlu oyunda ekranda yatay olarak ilerlemektesiniz. Çeşitli power-upları kullanarak avantaj kazanabilmeniz mümkün. Ayrıca kahramanlarınız özel yeteneklere de sahip. Hangi özel yetenekleri kullanacağınızı seçtikten sonra yarışmaya başlıyorsunuz.

GetMeBro!'nun güzel yönü oyunun online altyapıya sahip olması. Oyunun multiplayer oyun modlarında diğer oyuncularla eşleşerek gerçek zamanlı olarak yarışabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
GimmeBreak Ltd.
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