GetMeBro! süper eğlenceli oynanışa sahip olan bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan GetMeBro! aslında bir aksiyon oyunu ve bir yarış oyununun karışımı şeklinde hazırlanmış. Oyunda kural olmayan yarışlarda kahramanlarımızı yönetiyoruz ve her türlü pisliği yaparak galip gelmeye çalışıyoruz. Yarış pistlerinde dev testereler gibi ölümcül tuzaklara da dikkat etmemiz gerekiyor.

GetMeBro!'da bir yandan savaşıyor, bir yandan yarışıyoruz. Oyun temel olarak bir platform oyunu gibi oynanıyor. Kahramanımız ekranda yatay olarak koşuyor. Ayrıca kahramanlarımız özel yeteneklere de sahipler. Bu özel yetenekleri doğru zamanda kullanarak avantaj yakalayabiliyoruz.

Online altyapıya sahip olan GetMeBro!'nun güzel yönü oyunda arkadaşlarınızla veya multiplayer modunda diğer oyuncularla yarışabiliyor oluşunuz.