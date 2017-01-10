Gezimanya, adından da tahmin edeceğiniz üzere gezi rehberi uygulaması. 2000’e yakın turistik destinasyonun gezi rehberi ve 75 yazarın 8000’in üzerinde gezi notu ile sanırım Türkiye’nin en büyük gezi rehberi konumunda.

Binlerce şehir ve ülkeye ait detaylı gezi rehberleri, gezilecek yerler ve gezi yazılarına ulaşabildiğimiz Gezimanya’nın mobil uygulamasının her gezginin cebinde olması gerektiğini düşünüyorum.

Tüm dünya üzerinde 1850 gezi rehberini bünyesinde barındıran uygulamanın çevrimdışı kullanım seçeneğini de bulunuyor ki yurt dışında bir problem olan interneti kullanmadan gezinizi planlayabiliyorsunuz. Ayrıca döviz hesaplayıcıyı kullanarak gittiğiniz ülkenin para birimini kullandığınız para birimine çevirebiliyorsunuz. Eğer seyahat edeceğiniz ülkenin dilini bilmiyorsanız Gezimanya bu konuda da yardımcı oluyor. En çok kullanılan kalıplar 6 dile çevrilmiş olarak, seslendirmeli şekilde karşınıza çıkıyor.

Gezginlere otel tavsiyelerinde de bulunan Gezimanya, bulunulan ülkenin ambulans, polis, itfaiye veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin telefon numarası gibi önemli bilgilere tek dokunuşla ulaşma kolaylığı da sunuyor.