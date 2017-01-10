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Gezimanya
TamindirMobilSeyahatGezimanya - IPhone Ve IPad İçin Gezi Rehberi Uygulaması

Gezimanya

Gezimanya İndir Hemen İndir

17 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gezimanya
Gezimanya
Gezimanya
Gezimanya
Gezimanya

Türkiye'nin en büyük gezi rehberi mobilde.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Gezimanya, adından da tahmin edeceğiniz üzere gezi rehberi uygulaması. 2000’e yakın turistik destinasyonun gezi rehberi ve 75 yazarın 8000’in üzerinde gezi notu ile sanırım Türkiye’nin en büyük gezi rehberi konumunda.

Binlerce şehir ve ülkeye ait detaylı gezi rehberleri, gezilecek yerler ve gezi yazılarına ulaşabildiğimiz Gezimanya’nın mobil uygulamasının her gezginin cebinde olması gerektiğini düşünüyorum.

Tüm dünya üzerinde 1850 gezi rehberini bünyesinde barındıran uygulamanın çevrimdışı kullanım seçeneğini de bulunuyor ki yurt dışında bir problem olan interneti kullanmadan gezinizi planlayabiliyorsunuz. Ayrıca döviz hesaplayıcıyı kullanarak gittiğiniz ülkenin para birimini kullandığınız para birimine çevirebiliyorsunuz. Eğer seyahat edeceğiniz ülkenin dilini bilmiyorsanız Gezimanya bu konuda da yardımcı oluyor. En çok kullanılan kalıplar 6 dile çevrilmiş olarak, seslendirmeli şekilde karşınıza çıkıyor.

Gezginlere otel tavsiyelerinde de bulunan Gezimanya, bulunulan ülkenin ambulans, polis, itfaiye veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin telefon numarası gibi önemli bilgilere tek dokunuşla ulaşma kolaylığı da sunuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Gezimanya
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