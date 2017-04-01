GGTAN, Atari’nin popüler arcade oyunu Breakout’un yeni nesil sürümü. Klasik tuğla kırma oyununun temelleri üzerine kurulan yapım, Android platformunda ücretsiz. Boş zamanlarda oynayabileceğiniz vakit geçirmelik eğlence dozu yüksek bir mobil oyun arıyorsanız, görsellik te fazla önemli değilse indirin; tavsiye ederim.

Neon görsellere sahip arcade oyununda ilginç kostümlü bir karakteri kontrol ediyoruz. Amacımız toplarımızı kullanarak sabit duran blokları kırmak. Ancak tüm blokları 30 saniye içerisinde kırmamız gerekiyor. Blokların çok dayanıklı olduğunu, yüzlerce atış sonrasında kırılabildiğini, tek seferde seri şekilde top gönderebildiğinizi belirteyim.