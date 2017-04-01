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GGTAN
TamindirMobilOyunlarBeceriGGTAN - IPhone Ve IPad İçin Blok Kırma Oyunu

GGTAN

(iOS)
GGTAN İndir Hemen İndir

108 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GGTAN
GGTAN
GGTAN
GGTAN
GGTAN

Tüm blokları 30 saniyede kırmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 4 dakika önce

GGTAN, Atari’nin unutulmayan oyunu Breakout’u mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. Neon stili görsellere sahip arcade oyununda sayılı blokları kırmaya çalışıyoruz. Onlarca hatta yüzlerce atış sonrasında anca kırılabilen blokların tümünü temizlememiz için 30 saniye süremiz var.

Kimi zaman çubuğu kullanarak kimi zaman da ilginç görünümlü karakterle top atışı yaparak blokları oyun alanından silmeye çalışıyoruz. Tek atış yapma hakkımız var. Bu yüzden açıyı ve yönü çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Atıştan sonra sadece sağa veya sola kayma hareketi yapabiliyoruz. Bu noktadan sonra tüm blokları saniyeler içerisinde kırmayı başarırsak daha az ancak çok daha fazla atışta kırılabilen bloklar karşımıza çıkıyor. Süremiz değişmiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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