GGTAN, Atari’nin unutulmayan oyunu Breakout’u mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. Neon stili görsellere sahip arcade oyununda sayılı blokları kırmaya çalışıyoruz. Onlarca hatta yüzlerce atış sonrasında anca kırılabilen blokların tümünü temizlememiz için 30 saniye süremiz var.

Kimi zaman çubuğu kullanarak kimi zaman da ilginç görünümlü karakterle top atışı yaparak blokları oyun alanından silmeye çalışıyoruz. Tek atış yapma hakkımız var. Bu yüzden açıyı ve yönü çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Atıştan sonra sadece sağa veya sola kayma hareketi yapabiliyoruz. Bu noktadan sonra tüm blokları saniyeler içerisinde kırmayı başarırsak daha az ancak çok daha fazla atışta kırılabilen bloklar karşımıza çıkıyor. Süremiz değişmiyor.