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Ghost Browser
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Ghost Browser

1.0 (Windows)
Ghost Browser İndir Hemen İndir

40.18 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ghost Browser
Ghost Browser
Ghost Browser

Tek bir pencere ile farklı hesaplarınızı kontrol edebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Ghost Browser, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz güçlü ve işlevsel bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden güçlü özelliklere sahip olan tarayıcı ile tüm hesaplarınızı tek bir pencerede kontrol edebiliyorsunuz.

Farklı hesaplarınızı kontrol etmek için farklı internet tarayıcıları kullanıyorsanız Ghost Browser ile bu derdiniz ortadan kalkıyor. Tek bir pencere ile farklı hesaplara giriş imkanı sunan Ghost Browser, oldukça kullanışlı bir çözüm sunuyor. Chromium tabanlı olarak Larry Kokoszka tarafından geliştirilen internet tarayıcı, farklı sekme gruplarını birbiriyle ayırabiliyor. Böylece aynı internet sitesinde tek pencerede giriş yapabiliyorsunuz. Örneğin Tamindir.com sayfasına giriş yaptınız ve başka bir hesap ile tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Bu durumda Ghost Browser'da yeni bir sekme açıp Tamindir.com sitesine ilerlemeniz yeterli oluyor. Böylece 2 farklı sekme ile 2 farklı hesaba tek pencerede sahip olabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı olan Ghost Browser, özellikle farklı hesap kullananların mutlaka denemesi gereken bir internet tarayıcıdır. 

Tüm Chrome eklentilerine de destek sunan Ghost Browser, aynı zamanda son derece basit bir kullanıma sahip. Aktif olarak internet kullananların bilgisayarlarında mutlaka olması gereken bir internet tarayıcısı olduğunu da söylemek gerekiyor. Ghost Browser'ı sakın kaçırmayın.

Ghost Browser'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Ghost Browser

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