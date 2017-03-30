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Ghost Browser
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Ghost Browser

1.0 (Mac)
Ghost Browser İndir Hemen İndir

76.19 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ghost Browser
Ghost Browser
Ghost Browser

Farklı hesaplarınızı tek bir pencere ile kontrol edebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 50 dakika önce

Ghost Browser, Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz harika bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan Ghost Browser ile tüm işlerinizi tek bir pencerede halledebiliyorsunuz.

Farklı hesapları tek bir pencerede kontrol etme imkanı sunan Ghost Browser, güçlü özellikleri ve kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Ghost Browser, sahip olduğu özellik ile sekmeler arası bağlantıyı kaldırıp, farklı tarayıcı hissi yaşanmasını sağlıyor. Böylece internet sitelerine giriş yaparken farklı hesapları da farklı sekmelerde kullanabiliyorusunuz. Örneğin Tamindir.com sayfasına giriş yaptınız ve başka bir hesap ile tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Bu durumda Ghost Browser'da yeni bir sekme açıp Tamindir.com sitesine ilerlemeniz yeterli oluyor. Böylece 2 farklı sekme ile 2 farklı hesaba tek pencerede sahip olabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı olan Ghost Browser, özellikle farklı hesap kullananların mutlaka denemesi gereken bir internet tarayıcıdır. Larry Kokoszka tarafından Chromium tabanlı olarak geliştirilen tarayıcı ile işleriniz bir hayli kolaylaşıyor.

Chromium tabanlı olduğu için tüm Chrome eklentilerine de destek sunan Ghost Browser, aynı zamanda son derece basit bir kullanıma sahip. Eğer aktif olarak internet kullanıyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir internet tarayıcısı olduğunu da söylemek gerekiyor. 

Ghost Browser'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Mac OS X 10.9/Mac OS X 10.8
Üretici:
Ghost Browser

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