Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz gizemli bir oyun olarak karşımıza çıkan Ghost GO, hayaletlerin peşine düştüğünüz bir oyundur. Oyun sırasında Pokemon GO'da olduğu gibi hayalet yakalamaya çalışıyorsunuz.

Hayaletlere ve ruhlara karşı özel bir ilginiz varsa bu oyun tam size göre. Konum tabanlı olarak karşımıza çıkan Ghost GO oyununda hayaletlerin peşine düşüyorsunuz. Telefonun kamerasını kullanarak oynadığınız oyunda telefonu bulunduğunuz ortamda gezdirerek hayaletleri avlamaya çalışıyorsunuz. Pokemon GO tarzında bir kurguya sahip olan oyunda gizemli olayların peşine düşüyorsunuz. Sanal gerçeklik desteğine de sahip olan oyunda sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak yaşadığınız deneyimi üst düzeye çıkarabiliyorsunuz. Birbirinden korkunç yaratıklar, korku dolu hayaletler, ruhlar ve daha fazlası bu oyunda sizleri bekliyor. Eğer hayaletlerden korkmuyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan oyunda bir radar sistemine sahip oluyorsunuz ve bulunduğunuz konuma göre hayaletlerin size olan uzaklığını görüntüleyebiliyorsunuz. Son derece bağımlılık yapan oyunda tek göreviniz hayalet yakalamak. Farklı oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz Ghost GO oyununu mutlaka denemelisiniz.

Ghost GO oyununu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.