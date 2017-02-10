Ghost GO(iOS)
Birbirinden korkunç hayaletlerin peşinden koşuyor ve onları yakalamaya çalışıyorsunuz
Ghost GO, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz konum tabanlı bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hayaletlerin peşine düştüğünüz oyunda birbirinden gizemli olayları kovalıyorsunuz.
Pokemon GO'ya benzerliğiyle dikkat çeken Ghost GO, hayaletlerin peşine düşüp onları yakalamaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda birbirinden korkunç hayaletlerin peşinden koşuyor ve onları yakalayarak oyunda ilerleme sağlıyoruz. Oyun tıpkı Pokemon GO'da olduğu gibi kamera ve GPS yardımıyla oynanıyor. Bulunduğunuz ortama ve konuma göre oynanan oyunda telefonu farklı yerlere tutarak hayaletleri yakalıyorsunuz. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojisine de sahip olan oyunda sanal gerçeklik gözlüğü kullanabiliyor ve deneyiminizi katlayabiliyorsunuz. Birbirinden korkunç hayaletlere ve ruhlara sahip olan oyunda çok eğlenceli zamanler geçirebiliyorsunuz. Eğer hayaletlere ve gizemli olaylara bir ilginiz varsa bu oyun tam size göre diyebilirim.
Oynanışı oldukça basit olan oyunda telefonun kamerasını farklı yönlere tutuyor ve karşınıza çıkan hayaletleri yakalamaya çalışıyorsunuz. GPS ve kameraya ihtiyaç duyan oyunda bağımlılık yaşıyor ve kopamıyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan oyunda yer alan radar sistemiyle de hayaletlerin uzaklığını anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ghost GO oyununu mutlaka denemelisiniz.
Ghost GO oyununu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Akadem
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Ghost GO Eski Sürümleri
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- Youtube GOYoutube Uygulaması
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