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Ghost GO
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Ghost GO

(iOS)
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107 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ghost GO
Ghost GO
Ghost GO

Birbirinden korkunç hayaletlerin peşinden koşuyor ve onları yakalamaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Ghost GO, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz konum tabanlı bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hayaletlerin peşine düştüğünüz oyunda birbirinden gizemli olayları kovalıyorsunuz.

Pokemon GO'ya benzerliğiyle dikkat çeken Ghost GO, hayaletlerin peşine düşüp onları yakalamaya çalıştığımız bir oyundur. Oyunda birbirinden korkunç hayaletlerin peşinden koşuyor ve onları yakalayarak oyunda ilerleme sağlıyoruz. Oyun tıpkı Pokemon GO'da olduğu gibi kamera ve GPS yardımıyla oynanıyor. Bulunduğunuz ortama ve konuma göre oynanan oyunda telefonu farklı yerlere tutarak hayaletleri yakalıyorsunuz. Ayrıca sanal gerçeklik teknolojisine de sahip olan oyunda sanal gerçeklik gözlüğü kullanabiliyor ve deneyiminizi katlayabiliyorsunuz. Birbirinden korkunç hayaletlere ve ruhlara sahip olan oyunda çok eğlenceli zamanler geçirebiliyorsunuz. Eğer hayaletlere ve gizemli olaylara bir ilginiz varsa bu oyun tam size göre diyebilirim.

Oynanışı oldukça basit olan oyunda telefonun kamerasını farklı yönlere tutuyor ve karşınıza çıkan hayaletleri yakalamaya çalışıyorsunuz. GPS ve kameraya ihtiyaç duyan oyunda bağımlılık yaşıyor ve kopamıyorsunuz. Oldukça basit bir arayüze sahip olan oyunda yer alan radar sistemiyle de hayaletlerin uzaklığını anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ghost GO oyununu mutlaka denemelisiniz.

Ghost GO oyununu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Akadem
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