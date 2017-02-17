Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Ubisoft, önümüzdeki ayın başında, yani çok kısa bir süre sonra açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands'ı resmi olarak yayınlayacak. Ubisoft, yeni aksiyon oyununu yayınlamadan önce oyunu her yönden test etmek ve kalite kontrolünü yapmak istiyor. Bu nedenle de Ghost Recon Wildlands için bir açık beta düzenlenecek. Bu açık betaya her oyuncu katılabilecek ve oyunun belli bir kısmını ücretsiz olarak oynayabilecek.

Ghost Recon Wildlands açık betasında 2 farklı eyalet üzerinde aksiyona dalabileceğiz. Hatırlanacağı üzere oyunun kapalı betasında sadece Itacua bölgesine yer verilmişti. Açık betada Itacua bölgesinin yanısıra Montuyoc bölgesi de bulunacak.

Bilindiği üzere Ghost Recon Wildlands coop destekli bir senaryo moduna sahip. Açık betada da oyunu coop oynayabileceğiz. Yani betayı arkadaşlarınızla birlikte oynayarak maceraya dalabilirsiniz.

Ghost Recon Wildlands açık betası 23 Şubat 2017 günü başlayacak ve 27 Şubat'ta sonlanacak. Betada oyunun resmi mobil asistan uygulama Ghost Recon: Wildlands HQ de kullanılabilecek.

Oyunun sistem gereksinimleri burada:

Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri Belli Oldu