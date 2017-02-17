?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunGhost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Ubisoft, önümüzdeki ayın başında, yani çok kısa bir süre sonra açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands'ı resmi olarak yayınlayacak. Ubisoft, yeni aksiyon oyununu yayınlamadan önce oyunu her yönden test etmek ve kalite kontrolünü yapmak istiyor. Bu nedenle de Ghost Recon Wildlands için bir açık beta düzenlenecek. Bu açık betaya her oyuncu katılabilecek ve oyunun belli bir kısmını ücretsiz olarak oynayabilecek.

Ghost Recon Wildlands açık betasında 2 farklı eyalet üzerinde aksiyona dalabileceğiz. Hatırlanacağı üzere oyunun kapalı betasında sadece Itacua bölgesine yer verilmişti. Açık betada Itacua bölgesinin yanısıra Montuyoc bölgesi de bulunacak.

Bilindiği üzere Ghost Recon Wildlands coop destekli bir senaryo moduna sahip. Açık betada da oyunu coop oynayabileceğiz. Yani betayı arkadaşlarınızla birlikte oynayarak maceraya dalabilirsiniz. 

Ghost Recon Wildlands açık betası 23 Şubat 2017 günü başlayacak ve 27 Şubat'ta sonlanacak. Betada oyunun resmi mobil asistan uygulama Ghost Recon: Wildlands HQ de kullanılabilecek. 

İndir
Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

İndir
Ghost Recon: Wildlands HQ Android
Ghost Recon: Wildlands HQ Android Android için Ghost Recon Wildlands HQ Uygulaması

İndir511 MB
Ghost Recon: Wildlands HQ iOS
Ghost Recon: Wildlands HQ iOS iPhone ve iPad için Ghost Recon: Wildlands HQ Uygulaması

Oyunun sistem gereksinimleri burada:

Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 17.02.2017

Ghost Recon Wildlands Açık Betası Önümüzdeki Hafta Başlıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

FlatOut 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu! FlatOut 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu! Son oyununu 2011 yılında oynadığımız başarılı yarış oyunu serisi FlatOut nihayet geri dönüyor. FlatOut 4: Total Insanity adını alacak oyunun…
Grand Theft Auto’nun Yeni Oyun Modu Polisleri Çılgına Çevirdi Grand Theft Auto’nun Yeni Oyun Modu Polisleri Çılgına ÇevirdiUnderground Computer Geeks (Yeraltı Bilgisayar Meraklıları) isimli bir grup, GTA V için yeni bir oyun modu geliştirdiler. Oyuna, bulundukları… PayDay 3 Geliştiriliyor! PayDay 3 Geliştiriliyor!Çok yeni bir oyun olmamasına rağmen halen çok sayıda oyuncu keyifle PayDay 2 oynuyor. Biz PayDay 2 oynamayı bırakamazken, Overkill Software, PayDay…
Siber Savunma Tek Merkezden Yönetilecek Türk Lise Öğrencisinin Teknoloji Projesi Tayvan'da İkinci Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten