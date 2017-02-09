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Ghost Recon: Wildlands HQ
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Ghost Recon: Wildlands HQ

Ghost Recon: Wildlands HQ İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ

Wildlands'e dilediğiniz her yerden bağlanmanızı sağlayan bir uygulama

Gökhan Abay Son güncelleme 25 dakika önce

Ghost Recon: Wildlands HQ, oyunun bir yan uygulaması olarak dikkat çekiyor ve düşman hattının gerisinde fark yaratmanıza olanak tanıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanılabileceğiniz bu uygulamada, internet bağlantısı olan her yerde oyun ile ilgili her bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer Bolivya topraklarının dışında da oyunla iç içe geçmek istiyorsanız Ghost Recon: Wildlands HQ tam aradığınız uygulama diyebilirim.

Ubisoft'un geçtiğimiz günlerde betasını açtığı Ghost Recon: Wildlands oyunu, şimdiden pek çok kullanıcının beğenisi kazandı. Oyunu oynarken veya dışarıdayken de kullanabileceğiniz Ghost Recon: Wildlands HQ uygulaması ise, oyun deneyiminizi iki katına çıkarıyor. Ghost Uydu Görünümü ile gideceğiniz noktaları canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Ghost Recon Network ile oyun hakkındaki her bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bunu özel kılan şey de, arkadaşlarınızda oyunda neler yapacağınızı planlayabileceğiniz bir sohbet ortamı kurabilmeniz. 

Son olarak, oyundaki karteller ve diğer mücadele etmeniz karakterlerin hikayelerine ve bilgilerine Ghost Recon: Wildlands HQ ile ulaşabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim. Eğer Ghost Recon: Wildlands oyununu oynuyor ve yardımcı uygulaması ile dışarıdan da oyuna müdahil olmak istiyorsanız Ghost Recon: Wildlands HQ uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Oyunu satın alanların denemesini kesinlikle öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
UbiSoft Entertainment
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