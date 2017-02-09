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Ghost Recon: Wildlands HQ
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Ghost Recon: Wildlands HQ

(iOS)
Ghost Recon: Wildlands HQ İndir Hemen İndir

511 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ
Ghost Recon: Wildlands HQ

Wildlands ile ilgili tüm bilgilere mobil cihazınızdan ulaşın!

Gökhan Abay Son güncelleme 2 saat önce

Ghost Recon: Wildlands HQ, Ubisoft'un 2017 yılı içerisinde ne çok merak edilen oyununun yan uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğini bu uygulama sayesinde, Ghost Recon: Wildlands oyununa dair her türlü veriye erişebilirsiniz. Son derece kullanışlı bir uygulama olması nedeniyle denemenizi kesinlikle öneririm.

Ghost Recon: Wildlands HQ uygulamasında, az önce ifade ettiğim gibi oyunla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunu biraz açacak olursak, oyun ile ilgili çıkan tüm haberler, topluluk bilgileri ve gerçek zamanlı haritalara erişebilirsiniz. Örneğin bir görev sırasında karşılaşacağınız düşmanın hikayesini merak ediyorsanız Ghost Recon: Wildlands HQ uygulamasını kullanarak bütün bilgileri edinebiliyorsunuz. Üstelik uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu da unutmayalım. Eğer oyuna sahipseniz mutlaka indirmeniz gerekiyor.

Ghost Recon: Wildlands HQ Özellikleri

  • Ghost Uydu Görünümü
  • Haberler ve Topluluk
  • Gerilla Oyunu
  • CIA Dosyaları

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
UbiSoft Entertainment
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