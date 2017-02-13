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Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Ubisoft'un kısa bir süre sonra oyuncuların beğenisine sunacağı açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands için beklenen sistem gereksinimleri açıklaması Nvidia'dan geldi. Resmi çıkış tarihi 7 Mart olan Ghost Recon Wildlands'ın daha önceden yayınlanan betasında oyunun grafik kalitesini yakından görebilme imkanına sahip olmuştuk. Latin Amerika'da geçen oyunda sık ormanların içinde düşmanlarımızın peşine düşebiliyor, farklı kara ve hava araçlarını kullanarak yolculuk yapabiliyorduk. Oyunun açık dünya tabanlı yapısı nedeniyle sisteminizi zorlaması doğal bir durumdu. Peki Ghost Recon Wildlands çalıştırmak için bilgisayarınızın gücü yeterli olacak mı? İşte Nvidia'nın yayınladığı Ghost Recon Wildlands sistem gereksinimleri listesi bize bu konu hakkında fikir veriyor.

Ghost Recon Wildlands'ın sistem gereksinimleri minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri olarak listeleniyor:

Ghost Recon Wildlands Minimum Sistem Gereksinimleri

- 3.3 GHz Intel Core i5 2400S veya 4 GHz AMD FX 4320 işlemci

- Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- 2 GB video bellek

- 6 GB RAM

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi (Sadece 64 bit)

- 50 GB boş depolama alanı

Ghost Recon Wildlands Önerilen Sistem Gereksinimleri

- 3.5 GHz Intel Core i7 3770 veya 4 GHz AMD FX 8350 işlemci

- Nvidia GeForce GTX 1060 veya GTX 970 ekran kartı

- 4 GB video bellek

- 8 GB RAM

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi (Sadece 64 bit)

- 50 GB boş depolama alanı

Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

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Yazar: - 13.02.2017

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