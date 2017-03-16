Ghosts'n Goblins MOBILE, Capcom'un ilk olarak 1985 yılında yayınladığı klasik side scroller türündeki oyunun günümüz mobil cihazları için yayınlanmış sürümü.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir aksiyon - platform oyunu olan Ghosts 'n Goblins MOBILE'de Sir Arthur adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Oyunda fantastik bir krallığa konuk olmaktayız. Bu krallığın prensesi Prin-Prin şeytani kral tarafından kaçırılıyor ve kahramanımız Sir Atrhur onu kurtarmakla görevlendiriliyor. Bunu gerçekleştirebilmesi için de yaşayan ölülerle ve iblislerle savaşması gerekiyor. Biz de ona yardımcı olarak maceraya dahil oluyoruz.

Ghosts'n Goblins'i ilk olarak atari salonlarında oynamıştık, sonradan oyun farklı platformlara da taşınmıştı. Ghosts'n Goblins oyunlarının dikkat çekici yönü ise bu oyunlarrın aşırı derecede zor olmalarıydı. Zamanında Ghosts'n Goblins'i bitirebilmek için jetonlarımızı Nusret'in ete tuz döktüğü gibi akıtmış; fakat bunun da yeterli olmadığını görmüştük; çünkü oyunu bitirdiğinizde bir üst zorluk seviyesinde oyunu oynamaya başlıyordunuz. Ancak en üst zorluk seviyesinde oyunun gerçek sonunu görebiliyordunuz.

Ghosts'n Goblins MOBILE, mobil cihazlar ve dokunmatik ekranlar düşünülerek yeniden yapılandırılmış kontrollere sahip. Buna ek olarak oyuna biraz daha kolay olan Casual oyun modu da ekleniyor. Oldukça düşük fiyata satılan oyun, zamanında jetona harcadığımız para düşünüldüğünde çok daha ekonomik.