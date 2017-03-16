Ghosts'n Goblins MOBILE eğer eskiden oynadığınız reto oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunacak side scroller türünde bir mobil aksiyon - platform oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler üzerinde oynanabilen Ghosts 'n Goblins MOBILE, dokunmatik ekranlar ile uyumlu hale getirilmiiş kontrollerle birlikte geliyor. Oyunda ana kahramanımız Sir Arthur adlı bir şovalye. Kahramanımız, krallığının prensesi olan Prin-Prin'in şeytan kral tarafından kaçırılmasından sonra kılıcını ve kalkanını kuşanıyor ve yola koyuluyor. Prensesi kurtarabilmesi için şeytan kralın emrindeki yaşayan ölü ve iblis ordusuyla savaşması gerekiyor. Kahramanımızı kontrol ederek bu görevini tamamlamasına yardımcı oluyoruz.

İlk olarak 1985 yılında yayınlanan Ghosts'n Goblins atari salonlarında jetonlarımızı süpürürdü. Bunun sebebi ise oyunun aşırı derecede zor olmasıydı. Üstelik oyunun gerçek sonunu görebilmemiz için oyunu bitirmemiz yeterli olmaz, daha üst zorluk seviyelerini açarak, en üst zorluk seviyesinde oyunu bitirmemiz gerekirdi. Neyse ki Ghosts'n Goblins MOBILE içinde yer alan casual oyun modu akıl sağlımızı korumamıza yardımcı oluyor.