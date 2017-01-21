Ginger Rangers, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda uçan yaratıklara karşı mücadele ediyor ve meyvelerinizi çalmalarını önlüyorsunuz.

Canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz eğlenceli bir savunma oyunu olarak dikkatimizi çeken Ginger Rangers, atlı arabayla ilerleyen iki bekçiyi kontrol ettiğimiz bir oyundur. Oyunda düz bir yolda ilerliyorsunuz ve uçan yaratıklar taşıdığınız meyveleri çalmaya çalışıyor. Sizde savunma yapıyor ve onları öldürerek yıldızları toplamaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyun boş zamanlarınızın zevkli geçmesini sağlıyor. Oyunda şişe fırlatabiliyor ve silah kullanabiliyorsunuz. Bölümleri geçtikçe yeni silahlar kullanabiliyor ve daha güçlü savunma yapabiliyorsunuz. Nişancılığınızın iyi olmasını gerektiren Ginger Rangers, sizleri bekliyor.

Renkli grafikleri, eğlendirici müzikleri ve eşsiz kurgusuyla Ginger Rangers oyunu mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve meyveleri çaldırmadan bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı silahlar, özel güçler sizleri bekliyor.

Ginger Rangers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.