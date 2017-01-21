Ginger Rangers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Oyunda savunma yapıyor ve meyvelerinizi uçan yaratıklara karşı korumaya çalışıyorsunuz.

Eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Ginger Rangers'da uçan yaratıklarla mücadele ediyor ve meyvelerinizi korumaya çalışıyorsunuz. İki bekçiyi kontrol ettiğiniz oyunda sağdan ve soldan gelen yaratıkları öldürmeye çalışıyorsunuz. Molotof fırlatıp silahla ateş edebildiğiniz oyunda birbirinden zorlu 44 farklı bölümü geçmeniz gerekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tüm meyveleri sağlam bir şekilde bitiş noktasına ulaştırmalı ve oyunu başarılı bir şekilde bitirmelisiniz. Oyunda ilerledikçe farklı silahların kilitlerini açabiliyor ve daha zevkli bir oyun deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Eşsiz kurguya sahip olan Ginger Rangers'ı mutlaka denemelisiniz.

Rengarenk grafiklere sahip olan oyunda farklı dünyalarda mücadele edebiliyor ve eğlenceli saatler geçirebiliyorsunuz. Zorlu bölümler ve uçan yaratıklar sizleri bekliyor. Ginger Rangers oyunu mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Ginger Rangers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.