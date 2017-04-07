GIPHY Says. dünyanın en yaygın olarak kullanılan gif paylaşma platformlarından olan Giphy tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan ilginç bir gif yapma uygulaması.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan GIPHY Says., temel olarak kaydedeceğiniz görüntülere yazılar eklemenizi ve paylaşmanızı mümkün kılıyor. Uygulama bu işi pratik bir şekilde gerçekleştirmenize izin veriyor. GIPHY Says. uygulamasını indirip çalıştırdığınızda kameranız açılıyor, sonrasında record tuşuna basıyorsunuz ve konuşmalarınızı kaydediyorsunuz. Siz konuştukça oluşturulan gif animasyonuna yazılar ekleniyor.

GIPHY Says., hazırlayacağınız gif animasyonunda kullanacağınız yazı tipini seçmenize imkan vermekte. Yazı tipini değiştirmek için kayda başlamadan önce parmağınızı ekranda sağa veya sola kaydırmanız gerekiyor. Bunun yanısıra animasyonunuza filtreler de ekleyebiliyorsunuz. Bunun içinde parmağınızı aşağı veya yukarı kaydırabilirsiniz.

GIPHY Says. ile kayıt yaparken zoom yapabilmekte, yazıların boyutunu ayarlayarak yerlerini de değiştirebilmektesiniz. GIPHY Says. ile hazırladığınız gifleri sosyal medya hesaplarınızda kolayca paylaşabiliyorsunuz.