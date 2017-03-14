GIPHY Stickers ile Mesajlar Renkleniyor

İnternette paylaşılan GIF’leri bünyesinde barındıran GIPHY, Imoji ile ortak geliştirdikleri yeni mobil uygulamaları GIPHY Stickers’ı yayınladı. Farklı kategorilerde animasyonlu çıkartmalar ve emoji’lerin yer aldığı uygulama, Android ve iPhone kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilmeye açıldı.

Facebook, Messenger, Twitter ve diğer sosyal ağlarda gönderileri renklendiren GIF’lerin bulunabildiği GIPHY uygulamasının yeni sürümü GIPHY Stickers, App Store ve Google Play Store’da yayınlandı. GIPHY’nin Imoji ile birlikte geliştirdiği uygulama, kategorize edilmiş animasyonlu çıkartma ve emoji’leri sunmakla kalmıyor; kullanıcılara kendi emoji’lerini oluşturma imkanı da veriyor. Kullanıcılar create seçeneğiyle telefonlarının dahili kamera uygulamasını kullanarak çektiklerini kolayca emoji'ye çevirebiliyor. My stickers altından da tüm animasyonlu çıkartmalara ulaşmak mümkün.

Yazılım güncellemeleriyle eklenen yeni emoji’leri yeterli bulmayan ve kendi emoji’leri yapıp paylaşmak isteyen kullanıcılara yönelik hazırlanan GIPHY Stickers, web üzerinden de erişime açıldı. iOS sürümünde iMessage eklenti desteği de sunan GIF uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

İndir GIPHY Stickers Android Android İçin Animasyonlu Çıkartma ve Emoji Uygulaması

İndir 23 MB Giphy iOS iPhone İçin Ücretsiz GIF Bulma ve Paylaşma Uygulaması

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