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GIPHY Stickers ile Mesajlar Renkleniyor

Giphy Stickers Uygulaması Yayınlandı

İnternette paylaşılan GIF’leri bünyesinde barındıran GIPHY, Imoji ile ortak geliştirdikleri yeni mobil uygulamaları GIPHY Stickers’ı yayınladı. Farklı kategorilerde animasyonlu çıkartmalar ve emoji’lerin yer aldığı uygulama, Android ve iPhone kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilmeye açıldı.

Facebook, Messenger, Twitter ve diğer sosyal ağlarda gönderileri renklendiren GIF’lerin bulunabildiği GIPHY uygulamasının yeni sürümü GIPHY Stickers, App Store ve Google Play Store’da yayınlandı. GIPHY’nin Imoji ile birlikte geliştirdiği uygulama, kategorize edilmiş animasyonlu çıkartma ve emoji’leri sunmakla kalmıyor; kullanıcılara kendi emoji’lerini oluşturma imkanı da veriyor. Kullanıcılar create seçeneğiyle telefonlarının dahili kamera uygulamasını kullanarak çektiklerini kolayca emoji'ye çevirebiliyor. My stickers altından da tüm animasyonlu çıkartmalara ulaşmak mümkün.

Yazılım güncellemeleriyle eklenen yeni emoji’leri yeterli bulmayan ve kendi emoji’leri yapıp paylaşmak isteyen kullanıcılara yönelik hazırlanan GIPHY Stickers, web üzerinden de erişime açıldı. iOS sürümünde iMessage eklenti desteği de sunan GIF uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

İndir
GIPHY Stickers Android
GIPHY Stickers Android Android İçin Animasyonlu Çıkartma ve Emoji Uygulaması

İndir50 MB
GIPHY Stickers iOS
GIPHY Stickers iOS iPhone ve iPad İçin Animasyonlu Çıkartma, Emoji Uygulaması

İndir142 MB
GIPHY CAM. iOS
GIPHY CAM. iOS iPhone ve iPad İçin GIF Oluşturma Uygulaması

İndir74 MB
GIPHY CAM. Android
GIPHY CAM. Android Android İçin GIF Yapma Uygulaması

İndir23 MB
Giphy iOS
Giphy iOS iPhone İçin Ücretsiz GIF Bulma ve Paylaşma Uygulaması

İndir6 MB
Giphy Android
Giphy Android Android için GIF Bulma ve Paylaşma Uygulaması

İndir22.2 MB
Giphy Keys iOS
Giphy Keys iOS iPhone ve iPad için Gif Klavye Uygulaması

Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 14.03.2017

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