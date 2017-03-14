GIPHY Stickers, kendi animasyonlu çıkartma ve emoji’lerinizi oluşturmanıza imkan veren ücretsiz bir Android uygulaması.

GIPHY ile Imoji ortaklığında hazırlanan mobil uygulamayla telefonunuzun kamerasını kullanarak kendi çıkartmalarınızı yapabildiğiniz gibi kütüphaneye giriş yaparak yüzlerce, istemediğiniz kadar hareketli emoji’ye ulaşma şansına sahipsiniz. Durağan emoji’ler yerine gönderiye renk katan, çok daha çekici duran animasyonlu görseller paylaşmak isterseniz indireceğiniz uygulama GIPHY Stickers.

Facebook, Facebook Messenger, Twitter ve diğer sosyal mecralarda doğrudan paylaşma ve galeriye kaydetme seçeneği sunan GIPHY Stickers, oldukça sade arayüzle geliyor. Animasyonlu çıkartmalar, emoji’ler kategorize edilmiş olarak karşınıza çıkıyor. Aynı menüde Create butonuna dokunarak kendi emoji’lerinizi oluşturabiliyor, My Stickers sekmesinden de tüm çıkartmalarınıza tek dokunuşla ulaşabiliyorsunuz.