GIPHY Stickers, iPhone ve iPad’de iMessage uygulamasında da kullanabileceğiniz animasyonlu çıkartma ve emoji uygulaması.

Twitter, Facebook, Messenger ve diğer sosyal ağlarda gönderileri renklendirmek üzere kullanabileceğiniz yüzlerce animasyonlu çıkartma, emoji GIPHY ile Imoji ortak yapımı bu uygulamada tek dokunuş ötenizde. Kütüphanede kategorilere ayrılmış (sevgililer günü, kediler, yiyecek, pizza gibi) çıkartma ve emoji’leri beğenmezseniz Create seçeneğiyle telefonunuzun kamerasını kullanarak ta kendi emoji’lerinizi oluşturabiliyorsunuz.

Yazılım güncellemesiyle eklenen emoji’leri yeterli bulmayanlar için harika bir uygulama GIPHY Stickers. Unutmadan, uygulamanın iOS sürümünde iMessage eklenti desteği de bulunmakta.