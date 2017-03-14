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GIPHY Stickers
TamindirMobilEğlenceGIPHY Stickers - IPhone Ve IPad İçin Animasyonlu Çıkartma, Emoji Uygulaması

GIPHY Stickers

(iOS)
GIPHY Stickers İndir Hemen İndir

50 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GIPHY Stickers
GIPHY Stickers
GIPHY Stickers
GIPHY Stickers
GIPHY Stickers

Kendi emoji'lerinizi oluşturun. Kütüphanede yüzlercesi de sizi bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 34 dakika önce

GIPHY Stickers, iPhone ve iPad’de iMessage uygulamasında da kullanabileceğiniz animasyonlu çıkartma ve emoji uygulaması.

Twitter, Facebook, Messenger ve diğer sosyal ağlarda gönderileri renklendirmek üzere kullanabileceğiniz yüzlerce animasyonlu çıkartma, emoji GIPHY ile Imoji ortak yapımı bu uygulamada tek dokunuş ötenizde. Kütüphanede kategorilere ayrılmış (sevgililer günü, kediler, yiyecek, pizza gibi) çıkartma ve emoji’leri beğenmezseniz Create seçeneğiyle telefonunuzun kamerasını kullanarak ta kendi emoji’lerinizi oluşturabiliyorsunuz.

Yazılım güncellemesiyle eklenen emoji’leri yeterli bulmayanlar için harika bir uygulama GIPHY Stickers. Unutmadan, uygulamanın iOS sürümünde iMessage eklenti desteği de bulunmakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Giphy, Inc.
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