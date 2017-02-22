GittiGidiyor 2016’nın Teknoloji Yıldızlarını Belirledi

Perkande satış sitesi GittiGidiyor, Poltio üzerinden 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucunda, geçtiğimiz senenin teknoloji yıldızlarını belirledi. Araştırma sonuçlarına göre, yılın bilgisayarı, yılın telefonu, yılın televizyonu ve en iyi tablet gibi toplamda 14 kategoride sonuçlar açıklandı.

Teknoloji editörleri Timur Sırt, Erdal Kaplanseren, Mahmut Saral, Necdet Çalışkan ve Sabri Küstür’ün jüriliğinde hazırlanan sonuçlara göre, en iyi telefon yüzde 47 oyla iPhone 7 plus, yılın bilgisayarı yüzde 49’la Apple MacBook 2016 (12 inç), en iyi tablet yüzde 59’la Apple iPad Pro 9.7 ve yılın televizyonu yüzde 49 oyla Samsung SUHD Kavisli TV oldu.

Oylamada en açık ara birinciliğini yüzde 83 oyla en iyi oyun konsolu seçilen Sony PlayStation 4 Pro alırken, en çekimser birincilik yüzde 32’yle yılın en yenilikçi telefonu LG G5 oldu.

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