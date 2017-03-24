givin, eğitim için elindekilerle harekete geçen modern kahramanları bir araya getiren harika bir alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, evde öylece duran eşyalarınızı satarak sivil toplum kuruluşlarına bağışlayabilir ve alışverişi sosyal faydaya, kendinizi de modern kahramana dönüştürebilirsiniz.

givin için dünyanın iyilik meleği olan ilk alışveriş uygulaması diyebiliriz. Çünkü kullanılmayan eşyaların satılması yoluyla TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm olmak üzere 4 sivil toplum kuruluşuna fon oluşturuyor ve alışveriş kavramını anlamlı bir hale getiriyor. Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak için geliştirilmiş ilk iş modeli ve mobil uygulaması olan Givin, “bana para vermene gerek yok, bağış yap” ilkesiyle hareket ediyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden bir eşyayı almak için ödeme yapıyor ve satıcı kişinin seçtiği TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm vakıflarından birine yapılan ödeme bağışlanıyor. Böylece kullanılmayan bir eşya, kullanılacak bir eşyaya dönüşürken, belirlenen satış değeri de eğitime destek olmuş oluyor.

givin Özellikleri

Elindekilerle değişim başlat: Kullanmadığın fotoğraf makinen ya da sırt çantan. Kullanmadığın eşyalarını satarak Sivil Toplum Kuruluşlarına fon yarat.

Katkını şeffaflıkla takip et: Satışının gelirini aktarmak istediğin bir Sivil Toplum Kuruluşu seç ve tüm süreci takip et.

Bir amaç için alışveriş: Sadece alışveriş değil, iyilik de yap. Alırken iyi amaçlara katkı yapmanın mutluluğunu yaşa.

Modern kahramanlara katıl: Konuşmayı değil; harekete geçmeyi, dünya için değer yaratmayı seçen bir modern kahraman ol.

Eğer siz de modern kahramanlar arasına katılmak isterseniz givin uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Kolay, güvenilir ve istediğiniz şekilde, sahip olduklarınızı desteğe dönüştürebileceğiniz bu alışveriş uygulamasını denemenizi kesinlikle öneririm.