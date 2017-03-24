givin, her insanın akıllı telefonunda bulunması gereken bir alışveriş uygulaması. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, elinizdeki eşyalarla değişim başlatabilir, alışveriş yaparken çok gerekli projelere destek olabilir, katkılarınızı şeffaflıkla takip edebilir ve bir kahraman olabilirsiniz.

givin, evde “öylece” duran eşyaların satılarak sivil toplum kuruluşlarına bağışa dönüşeceği; alışverişi sosyal faydaya, kullanıcısını modern kahramana dönüştüren bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Hatta üst başlıkta söylediğim gibi, dünyanın iyilik meleği olan ilk alışveriş uygulaması da diyebiliriz. TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm olmak üzere 4 sivil toplum kuruluşuna fon oluşturan uygulama, “bana para vermene gerek yok, bağış yap” ilkesiyle kullanıcıların uygulama üzerinden bir eşyayı almasını sağlıyor. Ödemeler ise, satıcı kişinin seçtiği TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm vakıflarından birine bağışlanıyor.

Son derece iyi bir amaca hizmet eden givin uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ben de modern bir kahraman olmak istiyorum diyorsanız indirmenizi kesinlikle tavsiye ederim.