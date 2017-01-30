Gizlice Kadınların Resimleri Çekip Sosyal Medyada Yayınlayan Sapık Yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de bir şahsın sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekip sosyal medyaya yüklediği ihbarı üzerine, emniyet ekipleri araştırma başlattı. İncelenen güvenlik kameralarında suç üzerindeyken yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İlhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen suç duyurusu, bir şahısın yolda kadınların video ve fotoğraflarını çektiği yönündeydi. Asayiş büro ekiplerinin incelemeleriyle Arnavutköy’de suç üstü yakalanan şahıs gözaltına alındı. Sosyal medya hesapları incelenen şahıs, 4 farklı ilçede sokakta gördüğü kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medyada uygunsuz şekilde paylaştığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde göğsüne dayadığı cep telefonu ile sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği anlaşılan şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal medyada yaşanan bu tarz olaylar, her geçen gün başka bir boyut kazanıyor ve farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Her yaştan kullanıcısı olan sosyal mecraların, özellikle çocuklar için nasıl bir koruma uygalayacbileceğimiz hakkında Çocuklarınızı Sosyal Medya Üzerinde Korumanın En İyi 6 Yolu makalemizi okuyabilirsiniz.

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