Glary Disk Cleaner programı, bilgisayarının sabit diskini olabildiğince temiz tutmak ve kolayca disk bakımı gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri ücretsiz araçlar arasında yer alıyor. Hem sade ve kolay kullanılır arayüzü, hem de hızlı yapısı sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan tüm disk temizliği işlemlerini gerçekleştirebileceğinize inanıyorum.

Programı çalıştırdığınızda direkt olarak bilgisayarınızda gerçekleştirdiği tarama işlemi sayesinde sistemin gereksiz noktalarında kalmış eski ve işe yaramayan dosyaların tespiti mümkün hale geliyor. Ayrıca programın tespit edemediği dosyaların daha sonradan temizlik işlemine dahil edilebilmesi için hazırlanmış olan manuel temizlik araçları da yine Glary Disk Cleaner içerisinde mevcut.

Tabii ki silinmesini istemediğiniz ve gelecekte taramalara dahil edilmemesini talep ettiğiniz dosya ve dizinleri işaretleyerek bu konuda çok geniş seçeneklere de sahip olabiliyorsunuz. Yeterince doyurucu bir kişiselleştirme kabiliyetine sahip olduğunu söyleyebileceğim Glary Disk Cleaner’ın en dikkat çeken yanı ise tüm kullanıcılara hitap etmeyi hedeflemesi ve bu nedenle çok karışık mekanizmalardan uzak durması.

Elbette geçmişte gerçekleştirilmiş olan temizliklerin bir tarihçesi de program tarafından tutuluyor ve böylece herhangi bir şekilde hangi dosyaların silinmiş olduğunu hatırlamadığınızda programın tarihçesine göz atarak yeniden bilgi edinebiliyorsunuz. Herhangi bir sistem dosyasına dokunulmadığı için temizlik işlemleri sırasında işletim sisteminizde bir sıkıntıyla karşılaşmanız da mümkün değil.

Sabit disk temizliği için denemeniz gereken programlar arasında yer aldığını düşünüyorum.