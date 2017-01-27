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Glassdoor 2017’nin En İyi 50 Mesleğini Açıkladı

2017'nin en iyi meslekleri

Glassdoor (Cam Kapı), Kariyer.net mantığında çalışan, iş bulmaya yardımcı internet sitelerinden bir tanesi. Farklı tarafı, anonim kullanıcıların çalıştıkları şirketler hakkında acımasız yorumlar yazabiliyor olması. Glassdoor, başvurularınız sırasında şirkette aynı departmanda çalışanların ne kadar kazandığını dahi görebileceğiniz, isminin anlamını layığıyla yerine getiren bir paylaşım sitesi.

Glassdoor, 2017 yılı için en yüksek ‘iş puanı’na sahip meslekleri sıraladı. Site mesleklerin puanını belirlerken, açılan personel talebi sayısı, maaşı ve çalışanların mesleklerinden duydukları memnuniyet oranını baz aldı.

İşte Liste Başı  En İyi 5 Meslek

1.Veri Bilimcisi:

Özellikle big data kavramının yaygınlaşması ile birlikte öne çıkan bir meslek, bu işin uzmanlarının Dünya literatüründe karşılığı ‘data scientist’. Aldıkları maaş yıllık ortalama 110 bin dolar. Puanlamadan aldığı skor ise 5 üzerinden 4.8

2.DevOps Mühendisliği:

'Development’ ve ‘operation’ kelimelerinden türeyerek oluşan mesleğin henüz bir Türkçe karşılığı yok. DevOps, IT bölümleri içindeki farklı disiplinlerin (developers & operations) sağlam bir güven ilişkisi ve etkili iletişim üzerinden beraber çalışmasıdır. Ortalama kazançları bir senede 110 bin dolar olan mühendislerin puanı, 4,7.

3.Veri Mühendisliği:

Verileri toplayıp anlaşılır bir hale getirmekle görevli bu mühendislik dalının puanı, 4,7 ortalama maaşları ise yıllık 106 bin dolar.

4.Vergi Yöneticiliği:

İş tanımında yararlanılması mümkün görülen vergi avantajlarının ve risklerinin tanımlanması, vergi planlamasının yapılması olan iş kolunun yıllık kazancı senede 110 bin dolar ve puanlamadan 4.7 almış.

5.Analiz Yöneticiliği:

İngilizce’de ‘Analytics Manager’ olarak geçen kavramın tam karşılığı henüz ülkemizde bulunmuyor. Yıllık ortalama kazançları 112 bin dolar olan yöneticilerin meslek skorları 4,6.

Listenin devamı için Glassdoor sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Gelecekte Size Çok Para Kazandıracak 6 Meslek

Yazar: - 27.01.2017

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