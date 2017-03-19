GlassWire, Android kulllanıcıları için mobil veri ve WiFi kullanımı takip uygulaması. Telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamayla hangi uygulama internet paketinizden ne kadar harcıyor, uygulamalar hangi bilgilerinize erişmek istiyor, internet kotanıza ne kadar yaklaştınız her şeyi grafiksel olarak görebiliyorsunuz.

Telefonunuzda yüklü uygulamalar arasından internetinizi yavaşlatan, şüpheli işlemler yapan veya mobil/kablosuz internet paketinizin kotasının hızlıca bitmesini sağlayan uygulamaları tespit edebiliyor GlassWire. Uygulamaların aktivitelerini anlık olarak grafik üzerinden takip edebilmenin yanı sıra o hafta ve ay içerisinde interneti en çok kullanan uygulamaları görebiliyorsunuz.

Mobil veri ve Wifi tüketimini anlık olarak göstermenin yanında kotaya ulaşıldığında anlık bildirimde bulunan uygulama, tamamen ücretsiz.