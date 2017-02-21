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Glory Samurai
TamindirMobilOyunlarAksiyonGlory Samurai - Android İçin Sokak Dövüşü Oyunu

Glory Samurai

Glory Samurai İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Glory Samurai
Glory Samurai
Glory Samurai
Glory Samurai
Glory Samurai

Sayısız düşmana kadar ne kadar dayanabilirsiniz?

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Glory Samurai, gelmiş geçmiş en iyi dövüş sanatları uzmanlarından Bruce Lee’nin yerine geçtiğimiz Android dövüş oyunu. İki boyutlu eski oyunları hatırlatan görsel çizgileri ve seslere sahip olan oyunda aksiyon hiç dinmiyor. Sayıları hızla artan düşmanlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Katana, Ninjato, Nodachi, Shirasaya Tachi, Hwando, Jian, Daddo, Zanbato gibi çok sayıda silahı düşmanlarımızın üzerinde deneme fırsatı sunuyor oyun. İnternet bağlantısı gerektirmeyen oyunda görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. İlk bölümde metroda çeteler tarafından sıkıştırılmış genç bir kadını kurtarıyoruz. Kurtarma sonrası öpücüğümüzü de alıp bir sonraki bölüme geçiyoruz. Mekanlar ve düşmanlar sürekli değişiyor. Aynı şekilde silahlarımızı da değiştirebiliyoruz.

Klasik serbest dövüş arcade oyunu olarak karşımıza çıkan Glory Samurai, hem tablet hem de telefonda keyifli oynanış sunuyor. Joystick ile karakterimizin kontrolünü sağlarken, sağdaki butonlarla yeteneklerini açığa çıkarıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Hs Action Game
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