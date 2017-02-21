Glory Samurai, gelmiş geçmiş en iyi dövüş sanatları uzmanlarından Bruce Lee’nin yerine geçtiğimiz Android dövüş oyunu. İki boyutlu eski oyunları hatırlatan görsel çizgileri ve seslere sahip olan oyunda aksiyon hiç dinmiyor. Sayıları hızla artan düşmanlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Katana, Ninjato, Nodachi, Shirasaya Tachi, Hwando, Jian, Daddo, Zanbato gibi çok sayıda silahı düşmanlarımızın üzerinde deneme fırsatı sunuyor oyun. İnternet bağlantısı gerektirmeyen oyunda görevleri tamamlayarak ilerliyoruz. İlk bölümde metroda çeteler tarafından sıkıştırılmış genç bir kadını kurtarıyoruz. Kurtarma sonrası öpücüğümüzü de alıp bir sonraki bölüme geçiyoruz. Mekanlar ve düşmanlar sürekli değişiyor. Aynı şekilde silahlarımızı da değiştirebiliyoruz.

Klasik serbest dövüş arcade oyunu olarak karşımıza çıkan Glory Samurai, hem tablet hem de telefonda keyifli oynanış sunuyor. Joystick ile karakterimizin kontrolünü sağlarken, sağdaki butonlarla yeteneklerini açığa çıkarıyoruz.