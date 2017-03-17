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Gmail e-Postalarında Artık Video da İzlenebilecek

Gmail e-Postalarında Artık Video İzlenebilecek

Biri Gmail'i durdursun! Yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına bir e-posta hizmetinden fazlasını sunmayı hedefleyen Gmail, en son yaptığı açıklamayla 50 MB'a kadar e-posta eklerine izin verdiğini açıklamıştı. Bu dev e-posta servisinden, şimdi de Gmail üzerinde e-postalara eklenen videoların da izlenebileceği haberi geldi.

Google'ın blog sayfalarında Gmail üzerinde hesabı olan tüm kullanıcıların, 15 gün içinde bu özelliği kullanabileceği de duyuruldu. Aslıda bu durum Google'ın ne kadar planlı ve ileriye yönelik güncellemeler yaptığının da bir işareti. Gmail servisine getirilen 50MB'lık limit güncellemesi video boyutlarının rahatlıkla e-postalara eklenmesini sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar birbirlerine rahatça kısa videolar ve görüntülü notlar atabilecekler. Üstelik bu videolar Gmail ile ilintili tüm Google hizmetlerinde de görüntülenebilecek.

Böylece kullanıcılar önceden yaptıkları gibi videoları önce PC'lerine indirmek zorunda kalmayarak büyük bir zaman tasarrufu kazanacaklar. Gmail'in kurumsal ve kişisel kullanımlarına oldukça faydalı olacak bu servisi, gerçekten bizi de heyecanlandırdı.

İndir102.4 KB
Inbox for Gmail
Inbox for Gmail Windows 8 için Gmail E-posta Uygulaması

Uygulamaya Git
Gmail
Gmail Web Tabanlı E-Posta Hizmeti

İndir3.57 MB
Gmail Android
Gmail Android Android İçin Gmail Uygulaması

İndir8.8 MB
Gmail iOS
Gmail iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Gmail Uygulaması

Gmail Üzerinden Para Gönderme Hizmeti Amerika'da Kullanıma Açıldı

Gmail Kullanıcıları Artık 50 Megabayt'a Kadar Dosya Alabilir

Gmail Güncellenerek Artık Her Ekranda Rahatça Okunabilirlik Özelliği Kazanıyor

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Yazar: - 17.03.2017

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