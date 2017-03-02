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Gmail Kullanıcıları Artık 50 Megabayt'a Kadar Dosya Alabilir

Gmail 50 Mb Dosya Alma

E-posta, gerçekten iletilerle birlikte gönderilen büyük dosyaları işlemek üzere tasarlanmadı. Ancak son 10 yılda kullanım alışkanlıkları o kadar çok değişti ki, orijinaline sadık kalınan neredeyse hiçbir ürün kalmadı. Bugün Google, e-posta özelliklerini en azından Gmail sistemi açısından biraz daha genişletiyor. En son yayınlanan Gsuite blog yazısına göre, Gmail kullanıcılarının artık gelen postalardaki dosya eklerini 50 megabayta kadar açabileceği belirtildi.

Öncelikle bunun yalnızca Gmail için olduğunu unutmayalım. Diğer e-posta sistemlerinde benzer veya daha büyük toleranslar olsa da, bu değişiklik tamamen Gmail'e gelen postaları kapsıyor. Giden bir e-posta veya yanıta iliştirilen her şey için Gmail'in hala 25 MB'lık sabit bir sınırı var. Değişikliği basitçe anlatmak gerekirse, kullanıcıların Gmail harici hesaplardan, büyük PowerPoint sunuları veya Photoshop dosyaları gibi büyük boyutlu ekleri almalarını kolaylaştırıyor.

Bu arada 25 MB'lık sınır, aynı zamanda tüm eklerin toplam boyutu için de geçerli. Aynı e-posta içerisinde iki 25 MB dosyayı gönderemezsiniz veya 50 MB'lık iki dosya alamazsınız. Daha büyük boyutlu dosyaları göndermek için Google, açıkça Drive'a yönlendiriyor. Bu değişikliği de birkaç gün içinde aktif etmesini bekliyoruz.

İndir3.57 MB
Gmail Android
Gmail Android Android İçin Gmail Uygulaması

İndir8.8 MB
Gmail iOS
Gmail iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Gmail Uygulaması

İndir1 MB
Gmail Windows-phone
Gmail Windows-phone Windows Phone için Gmail Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 02.03.2017

Gmail Kullanıcıları Artık 50 Megabayt'a Kadar Dosya Alabilir İçin Yorum Yaz

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