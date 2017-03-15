Gmail Üzerinden Para Gönderme Hizmeti Amerika'da Kullanıma Açıldı

Google, dünyanın en yaygın olarak kullanılan e-posta servislerinden olan Gmail için oldukça ilginç bir özelliği Amerika'da kullanıma açtı. Bu özellik sayesinde Gmail kullanıcıları e-posta hesapları üzerinden para gönderebilecek ve para talep edebilecekler. Normalde Gmail üzerinden dosya paylaşımı yapabiliyoruz. Gmail para gönderme sisteminde de bir e-posta eki gibi para göndermemiz mümkün olmakta. İlk aşamada Amerika içinde Gmail'in Android uygulamasında ve internet sitesi üzerinde kullanılabilen özellik sayesinde dilediğiniz herhangi biriyle para transferi yapabiliyorsunuz, üstelik para transferi yapacağınız kişinin Gmail hesabına sahip olması da gerekmiyor.

Gmail ile para gönderebileceğiniz gibi sizden de para transferi talep edilebilecek. Bu iş için e-posta içerisindeki yönergeleri izleyip transferi gerçekleştirebiliyor, ek bir ödeme uygulamasıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca alınan paranın direkt banka hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Gmail'in yeni özelliği beraberinde güvenlik kaygılarını da getiriyor. Bu özelliğin dolandırıcıların yeni oyuncağı olabilmesi mümkün. Bu nedenle kullanıcıların e-posta eklerini açarken para transferi taleplerini dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerekecek.

Google, şu an için sadece Amerika'da kullanılan özelliğin dünyanın geri kalanında kullanıma açılıp açılmayacağı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Gmail Kullanıcıları Artık 50 Megabayt'a Kadar Dosya Alabilir