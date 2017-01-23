Sanatsal filtreleri kullanımınıza sunan bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan GoArt, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir uygulamadır. Fotoğraflarınızı sanat tablolarına dönüştürmenizi sağlayan GoArt, oldukça güzel işler ortaya koyuyor.

Yapay zeka teknolojisine sahip bir şekilde karşımıza çıkan GoArt, fotoğraflarınıza sanatsal filtreler uygulayabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Uygulama ile akıllı filtreler uygulayabiliyor ve fotoğraflarınıza renk katabiliyorsunuz. Farklı boyama stillerine sahip fotoğrafları elde etmenizi sağlayan uygulama aynı zamanda yüksek çözünürlüklüğe de destek veriyor. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz uygulama ile kendi başınıza da düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Filtrelerin yoğunluğunu ayarlayabiliyor ve hangi noktalarda daha fazla etki olacağına karar verebiliyorsunuz. Tamamen kullanıcı dostu bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan GoArt ile resim düzenlemek oldukça kolay. Onlarca farklı filtresi ve 10 milyon pixel desteğiyle GoArt güçlü bir uygulama olarak nitelendirilebilir.

2880*2880 pixele kadar fotoğraflarınıza destek veren GoArt'ı hemen indirmeli ve fotoğraflarınızı düzenlemelisiniz. Fotoğraflara ayrı bir renk katan GoArt'ta elde ettiğiniz fotoğrafları anında sosyal medya uygulamalarınızda paylaşabiliyor ya da telefonunuza kaydedebiliyorsunuz.

GoArt uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.