?     Geri Bildirim
GoArt
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoGoArt - Android Için Sanatsal Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

GoArt

GoArt İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
GoArt
GoArt
GoArt
GoArt
GoArt

Fotoğraflarınızı birer sanat tablosuna dönüştürebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 47 dakika önce

Sanatsal filtreleri kullanımınıza sunan bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan GoArt, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir uygulamadır. Fotoğraflarınızı sanat tablolarına dönüştürmenizi sağlayan GoArt, oldukça güzel işler ortaya koyuyor.

Yapay zeka teknolojisine sahip bir şekilde karşımıza çıkan GoArt, fotoğraflarınıza sanatsal filtreler uygulayabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Uygulama ile akıllı filtreler uygulayabiliyor ve fotoğraflarınıza renk katabiliyorsunuz. Farklı boyama stillerine sahip fotoğrafları elde etmenizi sağlayan uygulama aynı zamanda yüksek çözünürlüklüğe de destek veriyor. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz uygulama ile kendi başınıza da düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Filtrelerin yoğunluğunu ayarlayabiliyor ve hangi noktalarda daha fazla etki olacağına karar verebiliyorsunuz. Tamamen kullanıcı dostu bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan GoArt ile resim düzenlemek oldukça kolay. Onlarca farklı filtresi ve 10 milyon pixel desteğiyle GoArt güçlü bir uygulama olarak nitelendirilebilir.

2880*2880 pixele kadar fotoğraflarınıza destek veren GoArt'ı hemen indirmeli ve fotoğraflarınızı düzenlemelisiniz. Fotoğraflara ayrı bir renk katan GoArt'ta elde ettiğiniz fotoğrafları anında sosyal medya uygulamalarınızda paylaşabiliyor ya da telefonunuza kaydedebiliyorsunuz.

GoArt uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

GoArt için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Everimaging Ltd.
GoArt QR Kodu Okutarak İndir

Fotoğraf ve Video Popülerleri

  1. TubeMate YouTube Downloader
    TubeMate YouTube DownloaderAndroid İçin YouTube Video İndirme Uygulaması
  2. SnapTube
    SnapTubeAndroid için Ücretsiz Video ve Müzik İndirici
  3. Retrica
    RetricaAndroid için Fotoğraf Efekt Uygulaması
  4. YouTube
    YouTubeAndroid İçin Resmi YouTube Uygulaması
  5. YouCam Makeup
    YouCam MakeupAndroid İçin Makyaj Yapma Uygulaması